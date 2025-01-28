«Все слухи перед играми с «Ак Барсом»: «Салават» опять «слил» дерби и может потерять Ливо

«Ак Барс» вырвал победу над уфимцами в овертайме. В драматичной развязке победу казанцам принес защитник Степан Фальковский. О проблемах с продлением контракта Ливо в Уфе, бенефисе Пустозерова в команде Гатиятулина и «правиле бывших» – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Окрыленный вторым дыханием в «Ак Барсе» Пустозеров чуть было не стал главным героем встречи

24-летний нападающий Алексей Пустозеров постепенно обретает себя в «Ак Барсе». После переезда из Уфы в Казань форвард в семи матчах отметился двумя заброшенными шайбами. Довольно неплохой результат, учитывая, что в течение всей осени и начала зимы Пустозеров находился совсем без игровой практики.

Во вчерашнем матче против своей бывшей команды – «Салавата Юлаева» нападающий мог легко стать главным героем встречи. Пустозеров открыл счет в игре уже на первой минуте стартового периода, оказавшись на рандеву с Самоновым после грубой ошибки Зоркина. Алексей эффектно забил, но еще ярче отпраздновал гол. Никакого правила «бывших» в данном случае не было, Пустозеров всеми действиями показывал, насколько в эмоциональном плане для него была важна эта заброшенная шайба. Напомним, в игровых видах спорта считается дурным тоном сильно праздновать голы в ворота бывших команд.

«Дополнительных наставлений не было, просто проговорили, что от него требуется. Наверное, для него это была особенная игра, с дополнительной мотивацией. Мы рады за Алексея, знали, какого уровня он игрок, когда подписывали контракт», – резюмировал игру Пустозерова главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Нападающий отличился в матче единожды, хотя имел еще эпизоды, чтобы зайти, как минимум на дубль. Главным нереализованным моментом Пустозерова стал, конечно, выход один на один в овертайме. Алексей выкатился на скорости и готовился расстреливать Самонова, но, сблизившись с вратарем, не сумел его переиграть.

Как потом признался Пустозеров по окончании матча, в его голове был план, как он будет действовать с вратарем уфимцев, но, к сожалению, он не сработал.

К концу января с выходом Эрика О’Делла после травмы, Пустозеров нашел свое место в «Ак Барсе» в третьем звене. Помимо канадца, в тройке Алексея обосновался еще и Семен Кошелев. У экс-форварда «Металлурга» в этом году откровенно не сложилась химия с Коршковым и Комковым. Быть может, в сочетании с Пустозеровым и О’Деллом ему будет легче играть.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Джошуа Ливо проводит последний сезон за «Салават Юлаев»?

Главная звезда уфимцев – канадец Джошуа Ливо в последнюю неделю стал центром информационного поля в КХЛ. Во-первых, форвард в этом сезоне может запросто побить снайперский рекорд Сергея Мозякина, забросив более 48 шайб в регулярном чемпионате. Сейчас у Ливо после 45 матчей 39 голов. А во-вторых, у канадца в этом году истекает действующий контракт с «Салаватом Юлаевым» и пока совершенно непонятно, будет ли 31-летний хоккеист его продлевать.

Ливо пообещал руководству уфимского клуба, что не будет вести дела с другими командами до завершения текущего сезона. Несмотря на огромное желание «Салавата Юлаева» пролонгировать соглашение с нападающим, сам Джошуа может не гореть желанием продолжать карьеру в столице Башкортостана. Дело в том, что в последние сезоны в уфимском клубе регулярно возникают задержки с выплатами зарплат. Чувствительные к таким вещам легионеры могут открыто заявлять в прессе о своем недовольстве.

Ливо, справедливости ради, пока еще ничего дурного о финансовом положении «Салавата Юлаева» не говорил, в отличие от того же Александра Шарова. Однако не исключено, что на следующий год и он захочет материальной стабильности. Поэтому разговоры о щедром предложении «Авангарда» и других топ-клубов Восточной и Западной конференции в последние дни не происходят на пустом месте.

«Салават Юлаев» должен будет провести колоссальную работу в переговорах с Ливо, чтобы оставить канадца в команде еще хотя бы на сезон.

«Думаю, что он − профессионал и спокойно относится к слухам. Почему-то все слухи возникают именно перед играми с «Ак Барсом». Какое-то стечение обстоятельств», – иронично сказал вчера после матча главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-Информ»

Хмелевский и остальная легионерская братия «Салавата Юлаева» приходит в себя после неудачного месяца

В январе «Салават Юлаев» не может похвастаться частыми победами. Из 10 последних матчей уфимцы выиграли лишь четыре – дважды был уничтожен кризисный «Нефтехимик», один раз разгромлен «Сочи» и еще единожды обыгран «Авангард».

Коллектив Виктора Козлова очень зависит от выступления своих мастеровитых легионеров: Тодда, Ремпала, Хмелевского, Ливо. Если у них не идет игра, то, как правило, «Салават Юлаев» чаще всего обречен на поражения, особенно в противостояниях с командами равными по классу. В игре с «Ак Барсом» неплохо смотрелись российские форварды из топ-6: Ян, Алалыкин. Однако их потенциал в атаке, разумеется, несопоставим с тем, что могут показать иностранцы.

В январе в тень у «Салавата Юлаева» ушел Саша Хмелевский. На фоне гениального Ливо североамериканский нападающий просто растворился. Тем не менее, в матче против «Ак Барса» у него 1+1. Результативными действиями во вчерашнем «Зеленом дерби» также отметились Тодд и Ремпал. Один гол на счету Ливо.

Последние два года «Салават Юлаев» не может пройти в плей-офф Кубка Гагарина дальше первого раунда. В этой кубковой весне успех уфимцев будет напрямую зависеть от того, как сильно будут тащить клуб в плей-офф легионеры.