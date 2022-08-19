Все школы Татарстана оснастят Wi-Fi и видеонаблюдением

Татарстан вошел в федеральный проект по формированию IТ-инфраструктуры образовательных организаций. По результатам его реализации все школы республики будут оснащены Wi-Fi и видеонаблюдением. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки.

«Татарстан на протяжении многих лет выступает одним из регионов – лидеров по внедрению информационных технологий в образовании. 2022-й, Год цифровизации, не стал исключением», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что на федеральном уровне апробируется информационная система «Моя школа», которая должна обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам по всей России.

«Мы предусматриваем интеграцию системы “Моя школа” с порталом “Электронное образование Республики Татарстан” в ходе работ по его модернизации», – подчеркнул он.

Министр добавил, что в этом году для учителей школ закуплено 12 тыс. ноутбуков. Он поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за это решение и попросил его рассмотреть возможность продолжения проекта.