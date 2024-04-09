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Все школы Татарстана до конца 2024 года оснастят государственными символами РФ и РТ
Государственными символами России и Татарстана до конца 2024 года будут оснащены все школы республики. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«В рамках проекта „Патриотическое воспитание граждан в РФ” почти в 70% школ введены ставки советников директора по воспитанию», — рассказал спикер.
В Татарстане функционируют более 1,9 тыс. дошкольных образовательных организаций, в них воспитываются свыше 201,6 тыс. детей. В 2023 году в Татарстане было построено четыре детских сада на 1 тыс. мест, а также 12 объектов общего образования.
В прошлом году проведен ремонт 45 образовательных учреждений на сумму более 2 млрд рублей, отремонтированы пищеблоки в 143 школах.
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