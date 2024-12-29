Все самолеты в России планируют оборудовать Wi-Fi до 2028 года

К 2028 году Wi-Fi на борту самолетов в России может стать повсеместным. О том, как будет реализована эта идея, сообщили в ТАСС.

Ранее стало известно, что обеспечить пассажиров каждого борта доступом к Сети планируют за счет группировки низкоорбитальных спутников — ее формированием уже занимается «Бюро 1440». Также к работе подключается российский государственной оператор спутниковой связи «Космическая связь». Благодаря этому, уверен гендиректор второго предприятия Александр Волин, реализовать план удастся даже раньше намеченной даты.

«Всегда лучше иметь несколько вариантов. И мы со своей стороны попробуем решить эту задачу даже раньше», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее доступ к Сети на некоторых самолетах в РФ предоставлялся через иностранные сервисы, которые, соответственно, связаны с иностранными спутниками. В настоящее время Россия отключена от них, что повысило потребность рынка в данных услугах.

По данным «Бюро 1440», формирование группировки низкоорбитальных спутников может быть завершено уже в 2027 году. Это позволит обеспечить пассажиров широкополосным доступом в интернет с глобальным покрытием.