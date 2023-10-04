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«Всё самое нужное»: бойцы из Менделеевского района поблагодарили земляков за помощь
Бойцы из Менделеевского района Татарстана, служащие в 1232-м полку, записали видеосообщение для своих земляков, которые приняли участие в сборе помощи для них. Военнослужащие подчеркнули, что было привезено всё самое нужное.
«Хотим выразить огромную благодарность администрации города, главе Радмиру Беляеву, депутату Ильясу Валееву. Она (помощь — прим. Т-и) очень нам нужна, поверьте! Всё доехало, всё нужное. Спасибо вам огромное», — поблагодарили бойцы.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, по запросу военнослужащих менделеевцы передали пиломатериал и маскировочные сети в зону СВО.
В общей сложности на сегодняшний день Менделеевский район оказал поддержку военнослужащим, а также новым регионам России на 45 млн рублей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей.
Видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
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