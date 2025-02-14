«Все с удовольствием подходят ко мне, фотографируются». Большунов о пребывании в Италии

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

Трехкратный олимпийский чемпион и представитель сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об отношении европейцев к своей персоне в Италии.

По словам лыжника, негативного отношения к нему не было.

«Все, кого я здесь встречал, включая норвежских молодых спортсменов, с удовольствием подходят ко мне, фотографируются. Пока не заметил негативного отношения к себе. Все относятся с уважением. Стараются и сфотографироваться, и руку пожать», – сказал Александр в видео, опубликованном на телеканале STV.

Напомним, Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic. Соревнование проходило на дистанции 30 километров. Второе место занял итальянец Лоренцо Бузин, а третье – его соотечественник Маттиа Армелини.

Ранее в Италии находились и другие члены сборной Татарстана – Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков.

Сейчас Большунов идет четвертым в общем зачете Кубка России нынешнего сезона с 530 очками. Первое, второе и третье места занимают другие представители Республики Татарстан – Сергей Ардешев (721 очко), Савелий Коростелев (667) и Иван Горбунов (622 очка) соответственно.