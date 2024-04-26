ВШЭ: России может оказаться полезен опыт Ирана и Китая для выхода из «лабиринта санкций»

Опыт адаптации к санкциям крупных стран, таких как Китай и Иран, может оказаться частично полезен для России. К такому выводу пришли сотрудники Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ во главе с Юрием Симачевым, подготовившие доклад «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье», сообщает РБК.

Исследователи констатировали, что хотя с 1950 по 2022 год около 150 стран 1325 раз вводили санкционные ограничения против примерно 170 государств (данные проекта Дрексельского университета в США Global Sanctions Database), этот опыт может быть использован лишь с большими оговорками. Дело в том, что большинство ограничений было направлено против небольших и бедных стран.

Вместе с тем, по мнению авторов доклада, довольно успешный опыт Ирана, который находится под санкциями с 1979 года, достаточно важен для России. Так, сокращение экспорта после введения очередных санкций против ИРИ неизменно сменялось его восстановительным ростом. Кроме того, произошла диверсификация экономики. Впрочем, политика иранских властей, хотя и позволила избежать масштабной экономической и технологической деградации страны, но не не предотвратила нарастающее отставание ее экономики.

Вместе с тем, по мнению авторов доклада, довольно успешный опыт Ирана, который находится под санкциями с 1979 года, достаточно важен для России. Так, сокращение экспорта после введения очередных санкций против ИРИ неизменно сменялось его восстановительным ростом. Кроме того, произошла диверсификация экономики. Впрочем, политика иранских властей, хотя и позволила избежать масштабной экономической и технологической деградации страны, но не не предотвратила нарастающее отставание ее экономики.

Среди мер по адаптации к санкциям, реализованных в Иране, авторы доклада упомянули:

— полулегальный и нелегальный экспорт нефти, использование собственного танкерного флота и страхового покрытия, расширение транспортировки нефтепродуктов автотранспортом;

— установление фактически запретительных пошлин на импорт автомобилей с пробегом, импортозамещение и локализацию производства авто;

— развитие параллельного импорта промышленного оборудования, высокоточных станков, авиационных деталей и готовых образцов, налаживание собственного производства части комплектующих, реверс-инжиниринг;

— переход на торговлю с неприсоединившимися к санкциям странами в национальных валютах, расширение использования в международных расчетах национальной платежной системы, неформальной системы клиринга хавала и различных бартерных схем;

— государственное стимулирование неэнергетического экспорта, введение налоговых стимулов для малого и среднего бизнеса.

Обратили внимание экономисты в своем докладе и на опыт Китая по противодействию санкциям, введенным из-за вооруженного подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Тогда власти КНР пошли на сокращение масштабов государственного планирования, либерализацию ценообразования, реформирование государственного сектора, частичную приватизацию, коммерциализацию банков, либерализацию внешней торговли. Кроме того, они полностью или частично открыли для иностранного капитала ранее закрытые отрасли, допустили иностранных инвесторов к акционированию госпредприятий, снизили налоговую нагрузку на иностранные и совместные предприятия, создали новые особые экономические зоны.

В целом все страны, подвергшиеся серьезным экономическим санкциям (помимо Китая и Ирана это Мьянма, Венесуэла и КНДР), использовали схожие методы. Они расширяли взаимодействие с государствами, не присоединившимися к рестрикциям, диверсифицировали торговых партнеров, проводили экономическую либерализацию, искали способы обхода ограничений для сырьевого и энергетического экспорта.

В связи с этим сотрудники ВШЭ перечислили несколько драйверов экономического развития России в условиях санкций. Это «быстрое» и технологическое импортозамещение, рост малого и среднего бизнеса и развитие инновационного предпринимательства, страновая и продуктовая диверсификация экспорта, новые прямые иностранные инвестиции.