«Все ребята знают, куда и зачем они едут»: как обучается батальон «Алга» перед СВО

Контрактники батальона «Алга», который был сформирован в Татарстане для отправки в зону проведения специальной военной операции, сейчас проходят обучение на одном из учебных полигонов России. Как идет боевое слаживание, чему обучают солдат, чем они занимаются в свободное время и что побудило их отправиться служить – в репортаже «Татар-информа».

«Тяжело в учении – легко в бою»

Каждый день для бойцов батальона начинается с подъема, водных процедур и завтрака, после чего им предстоит преодолеть бегом свыше пяти километров до учебного полигона в полном обмундировании.

«Перед тем как идти на полигон, каждый желающий может поучаствовать в совместном молельном обряде, для которого у нас есть и отдельное помещение, и батюшка с муллой. Если честно, то это прямо-таки окрыляет. Хочется рвать и метать за Татарстан и за Россию», – поделился один из военнослужащих батальона «Алга».

Учебный полигон – это поле, где невозможно укрыться от солнца, что делает обучение еще более тяжелым. Здесь солдаты учатся грамотно перемещаться между укрытиями и вести прицельную стрельбу по противнику.

«Это очень хорошо, что сейчас очень жаркая погода, – солдаты привыкают действовать под солнцем, потому что в местах боевых действий погода еще теплее, чем здесь. Как говорил еще Суворов: “Тяжело в учении – легко в бою”», – отметил один из инструкторов.

Средний возраст контрактников – свыше 35 лет, и у большинства из них уже есть боевой опыт. Поэтому обучение проходит достаточно быстро, ведь солдатам не нужно начинать все с нуля, а требуется лишь вспомнить и подтянуть свои навыки в стрелковом деле, а также освоить новую технику и вооружение.

«Сейчас у нас проходят индивидуальные занятия, на которых мы показываем бойцам основное положение рук, ног и корпуса. Также мы учим их правильно использовать рельеф местности и окружающие постройки для укрытия», – рассказали инструкторы.

Помимо занятий по стрельбе и передвижению наших ребят учат, что делать при ранениях, обнаружении мины и внезапном нападении противника.

Стоит отметить, что учебный полигон оборудован всем необходимым для качественной подготовки бойцов. Здесь проходили обучение несколько поколений солдат еще в советское время.

«Личный состав в большинстве своем прошел боевые действия, поэтому все ребята знают, куда и зачем они едут. Мы можем спокойно выполнять свою задачу благодаря поддержке наших семей и той, которую получаем от республики», – отметил один из военнослужащих батальона.

«После тяжелых тренировок аппетит просто зверский»

После обучения на полигоне солдаты отправляются на обед и водные процедуры. Для этого им снова нужно преодолеть более пяти километров под палящим солнцем, с оружием и в броне после нескольких часов изнуряющей тренировки.

«Кормят нас здесь хорошо. На обед дают какой-нибудь суп и салат, кашу с мясом и свежими овощами и напиток. После тяжелых тренировок аппетит просто зверский, но порции в столовой хватает, чтобы как следует наесться», – поделился один из бойцов во время трапезы.

После обеда каких-либо занятий, как правило, нет, однако солдатам нужно привести в порядок свою форму и оружие, а также подготовиться к проверке личного состава. Таким образом, контрактники тренируются только половину дня, а вторая остается на отдых.

«По опыту предыдущих лет службы могу сказать, что такой батальон регионального типа очень сближает людей. Колорит в быту – на досуге иногда слушаем татарскую музыку. Понятно, что комнаты в жилом корпусе небольшие и все вместе мы собраться не можем, но когда доносится звук знакомых песен, все, кто мимо идет, как правило, начинают подпевать», – рассказал военнослужащий батальона.

Один из солдат поддержал слова сослуживца и добавил, что взаимопонимание между солдатами сильно помогает как в боевом слаживании, так и во время отдыха. «Мы все собрались из одного региона и понимаем друг друга с полуслова. Татарскую музыку мы действительно довольно часто включаем, чтобы не забывать, откуда мы и ради кого сюда приехали», – сказал он.

«Мы защищаем свой дом и свою землю»

Мотивы, побудившие солдат поехать служить по контракту, у всех разные: одни поехали из чувства долга, вторые потому, что посвятили военному делу всю жизнь, а третьи – чтобы финансово помочь семье. Однако все они объединены одной целью – защитить страну и ее жителей.

«У меня сын в этом году в школу поступать должен и, благодаря льготам, точно попадет в ту, которую мы хотели. Я все заработанные деньги отправляю домой, чтобы жена могла купить все необходимое для его учебы. Они, конечно, волнуются, но мы регулярно связываемся, и я их успокаиваю», – поделился боец батальона.

Напомним, что 23 июня Президент Республики Татарстан подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для военнослужащих из татарстанских батальонов. Контрактники получат разовую денежную выплату в 260 тысяч рублей. Помимо этого, военнослужащим полагаются и другие льготы – санаторно-курортное лечение, внеочередное зачисление детей в детские сады и школы.

Стоит отметить, что у контрактников, которые участвуют в выполнении специальной военной операции на Украине, сумма денежного довольствия начинается от 150 тысяч рублей. Также они получают ежесуточные дополнительные выплаты в размере 8 тысяч рублей, если участвуют в активных наступательных действиях.

Командир батальона «Алга» отметил, что сейчас республика закупает средства индивидуальной бронезащиты, аптечки с необходимым набором медикаментов, снаряжение и дополнительное оборудование, а также шевроны с названием батальона. Все это снаряжение будет выдано солдатам перед отправкой в зону боевых действий.

«Большое спасибо Татарстану и его Президенту за то, что помогают нам. Я не был удивлен материальной поддержке, когда узнал о ней, ведь мы защищаем свой дом и свою землю, и наши соотечественники стремятся нам помочь, чем могут», – сказал один из бойцов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»