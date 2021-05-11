«Все расходы на похороны возьмем на себя»: в ДРКБ проходит совещание с Президентом РТ

Прямо сейчас в ДРКБ проходит совещание с участием Президента РТ, полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Министра здравоохранения РФ и Министра просвещения РФ.

«Все выплаты, вопросы похоронные, все вопросы берем на себя. Организуем эту работу – мне постоянно докладывать. В школе находится наш Вице-премьер. Мы еще раз все проверим, обойдем каждую семью», – сообщил Рустам Минниханов на совещании.

Кроме того, глава республики еще раз упомянул о том, что 12 мая объявлено в Татарстане траурным днем. Школы в этот день работать не будут, все занятия отменили.

Президент РТ сообщил, что сегодня прошло селекторное совещание с главами районов, на котором им было поручено проверить все школы и детские сады на их территориях, а сотрудникам МВД и Росгвардии взять школьные учреждения на особый контроль.