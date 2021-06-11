Все районы Татарстана приступили к заготовке кормов

В Татарстане уже стартовала кормозаготовительная кампания, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.



Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Министр сообщил, что 7 июня в Аксубаевком районе с участием руководителей и специалистов АПК прошел тематический семинар полевого формата с анализом текущей ситуации на полях и по мерам сохранения потенциала сельскохозяйственных культур при дефиците осадков.

Корневая система озимых слабая и, соответственно, получает скудное питание из почвы, поэтому растения необходимо поддержать через листовые подкормки, сказал министр.

По данным министра, в целом по республике питание по листу получили свыше 1 млн га, но активность районов и хозяйств разная. Со второй половины июня прогнозируются продуктивные осадки, и текущая задача — поддержать растения до дождей внекорневым питанием, чтобы получить урожай с минимальными потерями.

Марат Зяббаров призвал глав районов, руководителей холдингов и хозяйств максимально мобилизовать технику и организовать круглосуточную работу, завершить заготовку первого укоса трав к 20 июня.