«Всё продумано для жителей»: в Казани подвели итоги программы «Наш двор»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Фестиваль добрососедства «Наш двор» состоялся сегодня на нескольких площадках в Казани. Праздничная программа прошла в Старо-Татарской слободе, а также во дворе домов №82, 84 и 88 по проспекту Ямашева и дома №15 по улице Адоратского.

Праздник собрал обычных горожан, гостей и активистов. Жители делились впечатлениями от изменений, которые принесла республиканская программа «Наш двор», и рассказывали, как она повлияла на качество городской жизни за последние пять лет.

В Старо-Татарской слободе перед гостями фестиваля выступили член местного политсовета Казанского местного отделения «Единой России» Альберт Салихов, представители республиканского актива – Лейла Фазлеева, депутат Госдумы РФ Илья Вольфсон, депутат Госсовета РТ Ольга Воронова, а также член Штаба общественной поддержки Радик Абдрахманов.

Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся регионов России, отметила Лейла Фазлеева. По ее словам, успех республики заключается в правильном выборе реализуемых программ, в уважении к людям и традициям, заложенным ветеранами.

«Успех республики в том, что здесь всегда ценят людей и прислушиваются к их пожеланиям. Огромен и вклад предприятий республики в современную историю России, и участие татарстанцев в СВО – они стоят на страже безопасности нашей страны», – подчеркнула она.

Альберт Салихов в свою очередь сообщил, что за последние пять лет в Вахитовском и Приволжском районах капитально отремонтировали около 30 социальных объектов. Большое внимание уделяется и дорожной инфраструктуре: только за прошлый год обновили 28 участков дорог и тротуаров общей площадью 430 тыс. кв. метров, а в 2025 году работы продолжаются на 23 улицах поселков.

«В Приволжском и Вахитовском районах Казани уже отремонтированы 363 двора для более чем 100 тыс. наших жителей. Это новые детские площадки, 120 спортплощадок, благоустроенные места для ТБО. Каждый двор делается с учетом потребностей жителей. Мы внимательно относимся к их пожеланиям, с ними все обсуждаем. В этом году обустраиваем еще 93 двора для более чем 20 тыс. жителей наших районов», – рассказал он.

На второй площадке фестиваля перед казанцами выступили член местного политсовета Казанского местного отделения «Единой России» Ренат Шамсутдинов, представитель республиканского актива – депутат Госдумы РФ Марат Нуриев, член Штаба общественной поддержки, учредитель АНБО гармоничного развития детей и подростков с ограниченными возможностями «Всё для детей» Далия Гайнанова.

«Для меня очень важно, чтобы была доступная среда, чтобы я могла гулять с ребенком. Я вижу, что наши дворы устроены так, что каждый может здесь проводить время, а мама с коляской спокойно проедет по дорожкам. Мне приятно наблюдать, что республика развивается и создает условия для всех жителей», – подчеркнула Гайнанова.

Ренат Шамсутдинов рассказал, что за пять лет в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах благоустроили 363 двора для 120 тыс. жителей. В рамках программы уложили 780 тыс. кв. метров нового асфальта и установили 7,5 тыс. детских и спортивных площадок, скамеек и урн.

Он также отметил, что в двух районах капитально отремонтировали 17 парков и скверов, где проходят городские мероприятия. Среди них – «Черное озеро», парки имени Горького и Тысячелетия, сад Фукса и детский парк «Калейдоскоп».

Праздничный день завершился церемонией награждения благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, активно участвовавших в реализации программы «Наш двор».

Сразу после фестиваля добрососедства на Ямашева – Адоратского участников и гостей ждало выступление группы «Яро-фолк». В Старо-Татарской слободе прошел концерт этно-экспериментального музыкального проекта ABIEM Project. Концертная программа была организована в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками работали палатки «Единой России», где раздавали материалы в поддержку кандидата от партии на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Фото предоставлены пресс-службой Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».