«Все принадлежит живым»: в Москве возложили цветы к памятнику Джалилю

По инициативе Полномочного представительства РТ в РФ в Москве прошла ежегодная церемония возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю. Сегодня, 15 февраля, исполнилось 117 лет со дня рождения великого поэта, Героя Советского Союза.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Татарстана - Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, дочь поэта – Чулпан Мусеевна Залилова, советник председателя Московского совета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин, глава управы района Зябликово Константин Князев, руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, учащиеся школы № 1186 имени Джалиля, совет ветеранов и жители района Зябликово.

По традиции мероприятие посетили кадеты и юнармейцы района, призывники из Татарстан, проходящие службу в московском регионе, общественность.

Равиль Ахметшин поблагодарил всех пришедших почтить память поэта. «Памятник Мусы Джалиля собирает нас с вами в год несколько раз, с некоторыми из вас он нас познакомил и подружил. Сквер, где находится монумент, стал настоящим центром патриотического воспитания молодого поколения», - отметил он и поблагодарил руководство района Зябликово, ветеранские организации за поддержку инициатив Полпредства и участие в них.

«Покойный наш легендарный генерал армии Махмут Ахметович Гареев, со дня рождения которого в этом году исполняется сто лет, оставил нам всем наказ: “Не дайте переписать нашу историю!” Поэтому мы с вами должны сделать все возможное, чтобы наши дети и внуки знали и помнили Мусу Джалиля, его героизм», - подчеркнул Равиль Калимуллович.

«Спасибо всем вам, что пришли, я так благодарна за то, что вы храните память о моем папе. Мы с мамой всегда очень переживали, что ни в дни рождения, ни в дни гибели мы не можем навестить отца. Вы знаете, что у него и у его соратников нет могилы. Но вот уже десять лет в Москве есть памятник папе, где можно приклонить голову, постоять, подумать и вспомнить обо всем. Великий поэт Мустай Карим сказал: “Все принадлежит живым, в том числе и посмертная слава героев”. И такое счастье, что люди знают, помнят и читают Мусу Джалиля», - сказала Чулпан Мусеевна.

Завершилось памятное мероприятие церемонией возложения цветов к монументу поэту-герою.

Великий татарский поэт Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года. С 1927 года по 1942 год он жил, учился и работал в Москве. В 1931 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Принимал активное участие в общественно-просветительской деятельности татарского общества, совмещая с поэтическим творчеством.

Из Москвы в феврале 1942 года Муса Джалиль был направлен на фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый Джалиль попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена.

В феврале 1944 года нацистский суд приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха. 25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

Монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в августе 2012 года.