«Все пожелания стараемся учесть»: в Челнах проверили площадки «Нашего двора»

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В Татарстане продолжается реализация республиканской программы «Наш двор». В Набережных Челнах в этом году обновят 71 двор. Глава Центрального района Эдуард Фаттахов проинспектировал работы в доме №39/03.

Дом №39/03 — 1988 года постройки, здесь расположен 21 подъезд. Во дворе находится детский сад, поэтому обновлениям здесь рады как взрослые, так и дети. Однако у жителей дома есть некоторые пожелания.

«Программа сама очень хорошая, нам нравится, но детские площадки, к сожалению, не яркие, серые, они не вызывают радости ни у взрослых, ни у детей», — поделилась старшая по дому 39/03 Анна Плискина.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

За 10 лет существования работы ТОС «39 комплекс» выиграно 8 грантов. Это более 3,5 млн рублей, поделилась председатель комплекса Мадина Мухаметзянова. Ранее на эти средства были установлены детские элементы во всех дворах 39-го комплекса. Они были яркие и насыщенного цвета, поделилась челнинка. «Сейчас будем обновлять, добавлять», — поделилась Мадина Мухаметзянова.

Также жители дома ждут расширения дороги для увеличения парковочных мест. Для этого необходимо убрать деревья, выкорчевать их. Однако возникла новая проблема. Стало известно, что под ними находятся электрокабели.

«Мы теперь ждем, когда приедет компания, кто отвечает за кабеля, которые покажут, где они находятся. Потому что рисковать жильцами дома мы не можем», — пояснила Анна Плискина.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

После строители смогут приступить к расширению дороги шириной 8,5 метров. Производитель работ ООО «Камавтодор» Ильмир Габрахимов уточнил, что на данный момент идет монтаж.

Всего в 2024 году на территории Центрального района республиканская программа «Наш двор» реализуется в 13, 16, 39 и 59-м микрорайонах — всего будут благоустроены 32 дворовые территории.

«Программа „Наш двор“ — это программа народная. Мы с населением согласовываем, какой должен быть двор, так как жить им здесь. Если какие-то моменты происходят здесь во время строительных работ, все пожелания жителей мы стараемся учесть», — поделился глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Как ранее сообщал «Татар-информ», строительные работы в Челнах по проекту «Наш двор» стартовали 8 апреля. Всего в рамках программы за время ее реализации отремонтировано более 420 дворов. В общей сложности здесь предполагается обновить более 680 дворовых территорий.

Программа благоустройства дворовых территорий была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Всего в будущем году на реализацию программы в Татарстане направят 10 млрд рублей.