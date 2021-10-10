Все пострадавшие при крушении самолета находятся в реанимации

О состоянии пострадавших во время крушения самолета в Мензелинске рассказал главный врач БСМП Набережных Челнов Марат Мухамадеев.

«Первый пациент поступил в 11.25 в приемный покой больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов. В общей сложности к нам поступили пять человек. В возрасте от 30 до 50 лет», – отметил доктор.

Всех поступивших пациентов обследовали, сейчас все они находятся в реанимации БСМП.

«По характеру травм, это преимущественно переломы костной ткани, ушибы легких, пневмотораксы – попадание воздуха в перевальную полость. Состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное, ни один пациент не находится на аппарате искусственной вентиляции легких», – рассказал руководитель медучреждения.

В Набережные Челны прибыли специалисты из Казани, они совместно с коллегами из Автограда приняли план лечения всех поступивших. Главврач подчеркнул, что в клинике есть все необходимые методы лечения и диагностики, которые требуются пострадавшим.

На базе филиала онкологического диспансера Набережных Челнов развернули центр информационной психологической помощи для родственников, сейчас там работают девять психологов.

«Психолого-психиатрическая помощь родственникам пострадавших в чрезвычайной ситуации будет оказываться в круглосуточном режиме, с постоянной заменой специалистов, которые будут оказывать помощь. Пока обратившихся не было», – сообщила и.о. главного врача психоневрологического диспансера Набережных Челнов Венера Бутлеровская.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало номер телефона круглосуточной службы психологической поддержи, которая была открыта после авиакатастрофы в Мензелинске.