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«Все помогают, и я хочу помочь»: пенсионерка Нижнекамска передала 100 тыс. рублей на СВО
Пенсионерка из Нижнекамска Нина Гильмутдинова пожертвовала свои сбережения — 100 тыс. рублей — военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Эти средства переданы председателю СТОС Ларисе Орловой для закупки снаряжения и других необходимых вещей.
Женщина давно хотела помочь военнослужащим, но только сейчас нашла человека, через которого это можно сделать.
«Все помогают, и я хочу помочь, у меня есть средства, я решила помочь», — объясняет мотивы своего поступка женщина.
Нине Васильевне сейчас 87 лет. Времена Великой Отечественной войны помнит плохо, но точно знает, что было непросто. Проживали они тогда в Донецкой области. Там же после войны вышла замуж, а в 1986 году семья переехала в Нижнекамск. Сейчас на подконтрольной Украине территории проживают племянники, связи с которыми нет уже несколько лет.
«У меня на Украине племянники живут, может, они воюют, может, они погибли. Я ничего не знаю, не могу связаться, но хотелось бы», — говорит Нина Гильмутдинова.
8 месяцев назад у нее умер муж. Еще раньше не стало сына. Женщина одна ухаживает за более молодой сестрой своего супруга, у которой инвалидность.
100 тысяч рублей, которые передала пенсионерка, сейчас как раз кстати. Лариса Орлова занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов нашим бойцам, а также снаряжает их перед отправкой на контрактную службу. В общественный центр микрорайонов №6, 7 и 8 каждый день приносят вещи, еду, одежду и многое другое, в том числе передают и переводят деньги, на которые можно приобрести то, чего особенно не хватает.
«Конечно же, очень приятно, и я сразу представляю, сколько мы спальников можем купить на эти деньги, сколько теплых вещей, берцев, шапок, варежек, перчаток. 70% всех, кто приходит к нам, это как раз наши пенсионеры, они <...> сопереживают и помогают нашим ребятам», — говорит она.
По словам председателя СТОС, пенсионеры чаще всего жертвуют деньги на нужды СВО. Такой вариант удобен тем, что можно купить сразу именно то, что нужно. И этот щедрый вклад Нины Гильмутдиновой станет хорошим примером для многих горожан.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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