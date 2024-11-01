«Все помогали, а она смотрела как горят дети»: мать признали виновной в поджоге дома в РТ

Ильмиру Гарданову обвиняют в поджоге дома в Саитово, в котором в тот момент находились четверо ее детей, муж, брат и мать

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В “112” звонили все, кроме матери горящих заживо детей»

Сегодня в Верховном суде Татарстана присяжные озвучили свой вердикт Ильмире Гардановой, которую обвиняют в поджоге дома в Саитово, в котором в тот момент находились четверо ее детей, муж, брат и мать. Присяжные сошлись во мнении, что пожар – дело рук Ильмиры, что она виновна в убийстве общеопасным способом, но заслуживает снисхождения.

Благодаря решению присяжных о снисхождении Ильмире Гардановой могут назначить только 2/3 от максимального срока, а учитывая, что женщинам не назначают пожизненного заключения, ее срок уменьшится с 25 до 20 лет, а потом и вовсе до 13 лет.

Напомним, в июне прошлого года в деревне Саитово Тукаевского района произошла страшная трагедия, которая унесла жизни семерых человек. Тогда в доме, где жила семья Ильмиры Гардановой, вспыхнул пожар. Ее муж, брат, мать и четверо детей находились в доме, все они погибли. Ильмира же в момент возгорания находилась на приусадебном участке.

Позже эксперты обнаружили на пепелище следы горючего вещества – это стало основанием предполагать, что причиной стал поджог. Против Ильмиры Гардановой возбудили уголовное дело по статье об уничтожении имущества путем поджога, но позже от нее отказались из-за отсутствия ущерба, осталась статья об убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.

«Мы собрались с единственной и очень важной целью – подвести итог сложной и кропотливой работы. Принять непростое, но нужное и важное решение», – с этих слов начала выступление в прениях старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Элина Ильясова. Она сказала, что в день трагедии мирную послеобеденную жизнь в тихой и спокойной деревне Саитово облетела страшная весть – горит дом, а в нем и вся семья.

«Через минуту после начала пожара соседка Гардановой со слезами на глазах позвонила в службу “112” и сообщила о произошедшем: “Горит дом, в нем есть люди, кричат дети!” Все соседи, ставшие невольными очевидцами событий, начали звонить в службу спасения. Звонки были ото всех, кроме матери горящих заживо детей – Ильмиры Гардановой. Все соседи и спецслужбы пытались потушить пожар, но усилия были тщетны, дом сгорел как щепка, дотла. Все члены семьи сгорели заживо, все, кроме дочери, сестры и матери, которой была Ильмира Гарданова», – сказала государственный обвинитель.

По словам прокурора, сначала Гарданова пыталась набрать воды из пустой колонки, в которой больше суток не было воды. Потом попыталась разбить окна кирпичом, но у нее ничего не вышло, и тогда женщина спокойно села на лавочку и смотрела, как дом горит.

«Спокойна она была и потом, когда из дома вытащили всю сгоревшую заживо семью и изуродованные огнем трупы детей. Спокойна она и здесь, когда оглашали данные экспертиз. Даже нам, посторонним людям, было тяжело, но не ей. Не вам, уважаемые присяжные, нам нужно объяснять, на что способна мать, спасая своих детей. Мать входит в горящую избу и горит вместе с ними, пытаясь их вытащить. Мать может поднять легковой автомобиль, который наехал на ее ребенка, но это не про Гарданову», – дополнила Элина Ильясова.

Государственные обвинители напомнили, что семью Гардановой ставили на учет как неблагополучную Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сменила имидж, начала ухаживать за собой, активно делать селфи и искать отношений»

Государственный обвинитель отметила, что изменения в личной жизни Гардановой стали происходить слишком быстро после трагедии.

«Уже через две недели убитая горем мать четверых детей заметно преобразилась. Она сменила имидж, начала ухаживать за собой, активно делать селфи и пытаться активно завязать романтические отношения с иностранными гражданами, которые приехали в деревню на сельхозработы. На вопрос обвинения о том, как же так ее перестали волновать погибшие дети, она ответила: "Это моя личная жизнь"», – сказала государственный обвинитель.

Она сделала акцент на том, что все в деревне жалели женщину, потерявшую в огне всю свою семью.

«В результате двух осмотров места происшествия установлено, что огнем был уничтожен практически весь дом. Он выгорел до основания. Прогары в полу, которые и свидетельствовали о поджоге, были обнаружены в ходе первичных осмотров. Как пояснил эксперт, уже к вечеру стали возникать первые вопросы и сомнения: действительно ли это несчастный случай? Для ответа на этот вопрос потребовались многочисленные исследования. Гардановой был сделан холодный расчет на то, что все улики будут уничтожены огнем», – рассказала государственный обвинитель.

Но, по словам Элины Ильясовой, следователи провели колоссальную работу и доискались. Дополнительный осмотр через десять дней после трагедии показал, что в кухне имеются несколько сквозных прогаров между расщелинами. Такие же нашли в зале, они были хаотичного вида. Грунт из-под них изъяли для экспертизы. Она показала, что очагов возгорания было три, они не были связаны между собой. В двух из них обнаружились следы легковоспламеняющейся жидкости. Тогда эксперты и пришли к выводу, что это поджог.

А кроме Гардановой, ночью в доме никого не было – никаких следов других людей. Пожар произошел, по версии следствия, из-за поджога.

«Мы изучили каждое ее слово, но ее повествование представляется исключительно лживым. Она пытается обмануть вас и ввести в заблуждение. Гарданова пыталась убедить вас, что когда все члены ее семьи были дома, она пыталась покормить птиц. Потом она вошла в сарай, где была около минуты, а выйдя из сарая, она увидела дым. Что она делает, зная, что дома родственники и малолетние дети? Она открывает входную дверь, из которой идет густой дым, и туда не входит. Закрывает дверь и бежит к пустой колонке. Для тушения чего? Дыма?» – дополнила старший прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Динара Зареева.

Государственные обвинители напомнили, что семью Гардановой ставили на учет как неблагополучную, так как подсудимая не следила за чистотой в доме, а детьми занимался ее муж. Гостей в дом не приглашали, а общались с ними только во дворе, так как Гардановым было стыдно за беспорядок. Один из свидетелей рассказывал в суде, что у Гардановой в день трагедии была опалена щека и брови, что является характерным при вспышке легковоспламеняющейся жидкости. Опаленные брови и волосы свидетельствуют о том, что она находилась рядом с очагом возгорания, но не получила никаких ожогов.

Эксперты обнаружили на пепелище следы горючего вещества – это стало основанием предполагать, что причиной стал поджог Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Почему я не плачу? У меня диагноз, мое горе у меня внутри»

Еще один свидетель – глава сельского поселения – в суде рассказал, что семью ставили на учет и он навещал их каждый месяц. Он рассказал, что врагов у семьи не было. Социальный работник на допросе говорила, что дома было грязно, а дети бегали босиком по снегу. Сняли семью с учета в 2021 году, Гарданова стала лучше себя вести и ухаживать за собой. Участковый также подтверждал, что в семье за детьми не ухаживали.

В суде предоставили переписки и свидетельства активности Ильмиры Гардановой в социальных сетях. После трагедии она подписалась на большое количество групп об уходе за собой и готовке, а также вела переписки с мужчинами. Некоторые из них были подписаны, например, «Солнышко» и прочими ласковыми словами. В основном это были иностранцы – сельхозработники из этой же деревни. Из допроса одного из этих мужчин, который проходит по делу свидетелем, выяснилось, что о смерти ее семьи он не знал. По его словам, она предлагала ему вступить в половую связь, но этого не произошло. О произошедшей в семье Ильмиры трагедии он узнал в суде.

Свою переписку в социальных сетях Ильмира Гарданова объяснять не стала – по ее словам, это ее личная жизнь.

В последнем слова она заявила, что со своей семьей ссор у нее не было и этого преступления она не совершала. Никакого умысла на причинение смерти своим родственникам, тем более детям, у нее не было. Она озвучила свой диагноз, касающийся умственного развития, но суд попросил присяжных не принимать это во внимание. Ее адвокат рассказал «Татар-информу», что проводилось несколько экспертиз, которые подтвердили ее диагноз, однако женщина полностью вменяемая.

«На судебном заседании звучал вопрос: "Почему я не плачу?" У меня диагноз, и это с ним связано. Мое горе у меня внутри. Я и так наказана в связи с потерей детей и родственников. Кроме меня, никто не знает, какие муки и переживания я несу», – сказала Ильмира суду.

Муж, брат, мать и четверо детей Гардановой, находившиеся в доме, погибли Фото: chelny-biz.ru

«Сотрудники прокуратуры создали перед присяжными образ распутной, неряшливой и не переживающей о смерти детей женщины»

Адвокат Ильмиры Гардановой был достаточно эмоциональным. По его мнению, вина Ильмиры ничем не подтверждается, а все озвученное обвинением не более чем фантазии.

«Просим вас отложить в сторону эмоции и не допустить ошибку. Никто не видел, как Гарданова пыталась разбить окна кирпичом – они же пластиковые, не разбиваются. Конечно, у нее не получилось. А потом следователи провели кропотливую работу и доискались до правды. Все доказательства рассматриваются в этом направлении: бардак в доме, неухоженные дети, мусор во дворе и личная жизнь Гардановой через несколько месяцев после пожара. Возникает вопрос: как это доказывает ее причастие к пожару? Загорелся мусор во дворе?» – сказал адвокат с возмущением.

По его словам, личные переписки и фотографии подсудимой к пожару также отношения не имеют.

«Тут прозвучало, что вступала в связь с семью мужчинами. Какую связь? Связи бывают разные: деловые, партнерские и так далее. Я сам живу в этой деревне. Узбеки – работники местного предприятия, где работает и Гарданова. Это рабочие, которые привозят сено. Конечно, у нее есть переписки с ними, у них деловые отношения. Мы копались в грязном белье Гардановой, но все обстоятельства, на которые указывало обвинение, не имеют отношения к пожару. Как и к тому, что она причастна к нему», – отметил адвокат.

Обвинение основано на слухах и домыслах, заявил адвокат, вспомнив слова свидетеля, который рассказал, что одна из местных бабушек видела, как к Ильмире приходил любовник. Бабушка поделилась этой информацией с ним, а он – с судом. Что это была за бабушка, свидетель так и не сказал.

Адвокат настаивал, что по доказательствам, которые имеются в деле, можно образно «бросить в костер» всех женщин, которые красят волосы и выкладывают фотографии в интернете.

«Сотрудники прокуратуры создали перед присяжными образ распутной, неряшливой и не переживающей о смерти детей женщины. Многие говорят, что она не плачет и не переживает. Давайте возьмем пример из одной из мировых религий. По ней, например, траур всего три дня, она всю жизнь горевать должна ходить?» – поинтересовался защитник.

Стоит отметить, что за время выступления судья прервал адвоката несколько раз, так как он, по его словам, пытался подменить факты.

Так или иначе, но на следующем заседании государственный обвинитель запросит у суда срок наказания для Ильмиры Гардановой.