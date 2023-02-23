Все полосы Крымского моста досрочно открыли для движения транспорта

Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Таким образом, работы по восстановлению моста завершились на 39 дней раньше планируемого срока.

«После успешного испытания несущей способности пролетов Крымского моста полностью запущено автомобильное движение по всем его полосам», – цитирует его РИА Новости. Завершить восстановительные работы на поврежденной железнодорожной части Крымского моста планируется в июле, добавил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин прогнозировал на март завершение ремонтных работ на автодорожной части моста.

Напомним, мост пострадал 8 октября прошлого года в результате теракта – на нем вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. В случившемся обвинили украинские спецслужбы.