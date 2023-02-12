«Все плохо для него закончится»: Дуда рассказал, о чем хотел бы «предупредить» Путина

Президент Польши Анджей Дуда предположил, о чем бы мог поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Так, к примеру, он хотел бы предупредить собеседника о неприятных для РФ последствиях конфликта на Украине, передает Би-би-си.

«Что бы я сказал Владимиру Путину? Я бы сказал ему, что рано или поздно это плохо закончится для него, потому что я верю, что мир будет един и останется на стороне честности и справедливости. А честность и справедливость на стороне Украины», — заявил польский лидер. (цитата по ТАСС)

Он считает, что Путин должен проиграть, если «свободный мир» (Запад), ЕС, США и НАТО сплотятся и вместе окажут всю необходимую помощь Украине. «Это значит, что рано или поздно он потерпит поражение», — резюмировал Дуда.