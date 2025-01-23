«Все платежи должны быть прозрачными»: в Татарстане хотят «оцифровать» расчеты за ЖКУ

О причинах роста тарифов с 1 июля 2025 года в Татарстане, предельной стоимости жилищных услуг и переходе на цифровой рубль в системе ЖКХ шла речь сегодня на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани.





О предельной стоимости жилищных услуг и переходе на цифровой рубль в системе ЖКХ шла речь на итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рост зарплат и цены на газ повлияли на стоимость коммунальных услуг

С основным докладом о работе ведомства за 2024 год выступил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Он назвал основные причины роста тарифов за ЖКУ с 1 июля 2025 года в Татарстане. Это рост расходов на газ, увеличение минимального размера оплаты труда, изменения в налоговом законодательстве.

«Основополагающий документ, в рамках которого производился расчет тарифов, — прогноз социально-экономического развития Российской Федерации. За 2024 год он претерпел изменения дважды. Совокупный процент роста платы граждан за коммунальные услуги по республике изменился с 12,4 до 17,5% в среднем по республике», – сказал он.

Так, стоимость газа для теплоснабжающих организаций повысилась с 8,2 до 21,3%. Доля расходов на газ в пиковом режиме производства тепловой энергии доходит до 80%.

«Вторым по значимости фактором является увеличение зарплаты основных работников», – отметил Груничев.

Так, с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысился на 16,7% – до 22,4 тыс. рублей. Также в числе причин – модернизация коммунальной инфраструктуры, введение НДС для упрощенной системы налогообложения, усиление антитеррористической защищенности объектов, учет эксплуатационных расходов по вновь построенным объектам коммунальной инфраструктуры. Всего за 2024 год в республике было принято более 950 тарифных решений.

С основным докладом о работе ведомства за 2024 год выступил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан – в тройке лидеров по исполнению инвестпрограмм в коммунальной сфере

Существенную долю в тарифах для населения занимает плата на восстановление коммунальной инфраструктуры через инвестиционную составляющую. В 2024 году в Татарстане утвердили 68 инвестпрограмм в коммунальной сфере на общую сумму более 32 млрд рублей.

«В настоящее время исполнено 97%, в том числе по тарифным источникам — 99,8%. Татарстан, по данным ФАС России, вошел в тройку лидирующих регионов по исполнению инвестиционных программ», — отметил Александр Груничев.

За прошлый год в республике построили 56 км сетей инженерно-технического обеспечения, реконструировали 80 км сетей, заменили 128 единиц оборудования.

«Объем инвестиционных программ в 2025 году превысит 38 млрд рублей, в том числе учтены целевые средства на программу модернизации коммунальной инфраструктуры в размере 817 млн рублей. Эти средства должны быть целевым образом направлены только на обновление сетевого хозяйства, а также не превышать по стоимости средние показатели, сформированные по результатам платы за технологическое присоединение», — сказал Груничев.

Доля жилищных и прочих услуг в платежных документах в Татарстане за три года увеличилась с 33 до 50% Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Госкомитет РТ по тарифам определит предельную стоимость жилищных услуг

Доля жилищных и прочих услуг в платежных документах в Татарстане за три года увеличилась с 33 до 50%. Подготовлены методические рекомендации по определению предельной стоимости жилищных услуг, их утвердят в этом году.

«Работа в этом направлении совместно с ГЖИ ведется уже два года, пора ее завершать. Ставлю задачу до 1 июля 2025 года принять необходимые решения», — рассказал Груничев.

Он также отметил необходимость в дальнейшем рассмотреть возможность фиксации предельного уровня цен на платные медуслуги.

Груничев назвал главные задачи ведомства на 2025 год. Среди них: перейти на единую предельную величину тарифов, с дальнейшим формированием органами местного самоуправления тарифного меню, учитывающего интересы и категории жителей, а также скорректировать порядок в части продления срока предоставления тарифных заявок до 1 сентября и сократить сроки утверждения тарифов с привязкой к принятию бюджета на очередной финансовый год.

«Жизнь не стоит на месте, нужно учитывать развитие в экономике, в тех или иных отраслях, и своевременно адаптироваться к ним», — заметил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Подготовлены методические рекомендации по определению предельной стоимости жилищных услуг Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Цифровой рубль усилит контроль за нецелевым использованием средств

Важной частью стратегии тарифного регулирования до 2030 года в Татарстане станет переход на целевое расходование средств организаций коммунального комплекса через механизм цифрового рубля. Это значительно повысит контроль над нецелевым использованием средств, считает Груничев.

«Суть механизма в следующем – платежи за ЖКХ и услуги, поступающие от потребителей до регулируемой организации, автоматически расщепляются с учетом принятых тарифных решений на две конкретные составляющие – текущие расходы и инвестиции», – пояснил председатель Госкомитета РТ по тарифам.

Груничев попросил власти республики поддержать пилотный проект и назвал его основные этапы. В 2025 году планируется подготовка нормативно-правовой документации, а с 2026 года – запуск в эксплуатацию.

Александр Тыгин заметил важность защиты интересов собственников жилья, чей взгляд на систему ЖКХ направлен через квитанции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Госжилинспекция впервые зафиксировала снижение числа жалоб на начисления за ЖКУ

Начальник Государственной жилищной инспекции РТ – Главный государственный жилищный инспектор РТ Александр Тыгин сразу заметил важность защиты интересов собственников жилья, чей взгляд на систему ЖКХ направлен через квитанции.

За год Госжилинспекция РТ получила 23 тыс. обращений, что больше на 35% по сравнению с предыдущим годом. 70% обращений поступило от жителей Казани и Набережных Челнов.

«Есть претензии к управляющим компаниям, содержанию общедомового имущества. Удивительная статистика, ее не было никогда, – впервые констатируется снижение претензий населения по начислениям за ЖКУ. И это не случайность, а результат серьезной работы», – отметил Тыгин.

Он сообщил о внедрении в повседневную практику приложения «Мобильный инспектор» и посоветовал активнее им пользоваться управляющим компаниям. В ходе выступления Тыгин заметил, что все «приборы учета должны работать, а все расчеты – быть объективными».

«Есть претензии к управляющим компаниям, содержанию общедомового имущества» Фото: © «Татар-информ»

Татарстанцы получили перерасчет на 49 млн рублей

По данным Александра Тыгина, за год татарстанцам сделан перерасчет за ЖКУ на общую сумму 49 млн рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

«Почти все эти суммы складываются из профилактических действий инспекции. Как правило, это предостережения», – заметил он.

В частности, перерасчеты сделаны за ненадлежащее качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, нарушение требований законодательства к порядку расчета платы и в части коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества.

На коллегии Тыгин высказал пять предложений:

Принять в 2025 году единый стандарт установления размера платы за жилищные услуги, обязательный к применению с 2026 года собственниками, управляющими организациями с внесением соответствующих изменений в ЖК РФ. Устанавливать размер платы за жилищные услуги с учетом дифференциации многоквартирных домов (МКД). Например, по типу МКД, году постройки, этажности, прилегающей территории. Предусмотреть на законодательном уровне возможность исключительной безналичной оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Предусмотреть возможность формирования отчетности в ГИС ЖКХ по применяемым размерам платы за жилищные услуги в разрезе каждого МКД. Ввести административную ответственность за нарушение требований жилищного законодательства в сфере расчета платы за жилищно-коммунальные услуги.

«Было бы очень неплохо на законодательном уровне вопросы цифрового рубля решить. Мы действительно считаем, что все платежи должны быть совершенно прозрачными, в безналичной форме», – отметил Главный государственный жилищный инспектор РТ.

Рустам Нигматуллин призвал Госкомитет РТ по тарифам сохранять практику публичного обсуждения принятых тарифных решений Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы каждый рубль программы рачительно использовался и принес эффект»

Итоги встречи подвел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Он призвал Госкомитет РТ по тарифам сохранять практику публичного обсуждения принятых тарифных решений, проводить контроль за недопущением превышения платы граждан за коммунальные услуги.

«Основная часть жалоб населения касается жилищных услуг, стоимость которых в общей сумме платежа с каждым годом увеличивается. Соответственно, требуется усиленный контроль в этой области», – заметил Нигматуллин.

Также, по его словам, много обращений касается износа коммунальных сетей, а решение этого вопроса требует существенных вложений. Одним из инструментов решения проблемы выступают инвестиционные программы.

По данным Нигматулина, пристального внимания требует сфера обращения с отходами. В конце 2024 года были внесены изменения в действующую территориальную схему, предусмотрено строительство и ввод новых объектов.

«Минстрою РТ совместно с Госкомитетом РТ по тарифам и муниципалитетами необходимо обеспечить контроль за функционированием схемы и при необходимости ее корректировать», – подчеркнул Рустам Нигматуллин.

Он также напомнил, что с 2025 года стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Предусмотрен отдельный коммунальный проект – «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в нем будут аккумулированы все источники финансирования. При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова запущена новая республиканская программа модернизации инфраструктуры ЖКХ с общим объемом финансирования 10 млрд рублей. Определены ее мероприятия, в том числе программа капитального ремонта и приобретения лифтов.

«Необходимо, чтобы каждый рубль этой программы рачительно использовался и принес эффект», – заключил Нигматуллин.