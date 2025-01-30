news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 30 января 2025 13:09

Все пассажиры американского самолета, на котором летели фигуристы, предварительно, мертвы

Все пассажиры американского самолета, на котором летели фигуристы, предварительно, мертвы
Фото: скриншот с видео очевидцев

Все пассажиры и члены экипажа самолета American Airlines, который сегодня столкнулся с военным вертолетом и потерпел крушение в Вашингтоне, по предварительной информации, погибли. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Среди погибших были тренеры по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Большинство тел все еще не могут найти. Также скончались трое военных, которые находились на борту вертолета, сообщает источник.

Другим лайнерам, кружившим над аэропортом в Вашингтоне, сказали зайти на второй круг, а тем, кто собирался вылетать, сменили рейсы. Представители Federal Aviation Administration говорили, что авиагавань, куда упал самолет, будет закрыта до пяти утра 31 января, добавил источник.

Напомним, сегодня самолет рейса 5342 Amrican Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолетом случилось на подлете к взлетно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека, в числе которых 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

#фигурное катание #спорт #США #самолет #крушение самолета
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025