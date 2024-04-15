ВШЭ: отрасль IТ росла быстрее всей экономики России

За последние 5 лет отрасль IТ росла быстрее всей экономики России. В целом, вклад данной сферы в ВВП РФ за 2023 год составил почти 2%. Для сравнения: в 2019-м было 1,3%. Такие данные были опубликованы в исследовании Высшей школы экономики.

Уточняется, что за вышеупомянутый период сохранялся позитивный тренд развития IТ-отрасли. Ситуация не поменялась к худшему ни во время «ковида» в 2020-м, ни в последние два года, вопреки резкому сокращению импорта в Россию.

Еще эксперты отметили, что в среднем годовой темп прироста валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах превысил 10%, а численность работников увеличивалась в среднем на 11% ежегодно, а за четыре года рост по первому и второму показателю составил около 1,5 раз.

По состоянию на 1 декабря 2023 года в IT-сфере в России числится 857 сотрудников – это рекорд, отмечается в исследовании.

Что касается объема реализации своих продуктов и услуг в IТ-сфере, то он увеличился до 3,1 трлн рублей по итогам 2023-го (+26%). Еще компании IТ-отрасли нарастили инвестиции в основной капитал, особенно в последние два года, а ключевыми факторами стали активизация разработки импортозамещающего тиражного ПО, расширение IТ-инфраструктуры российских облачных сервисов, скачок спроса на вычислительные мощности.