«Все остались довольны». В «Металлурге» объяснили выставление Кузнецова на драфт отказов

Фото: metallurg.ru

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал уход нападающего Евгения Кузнецова, заявив, что помещение хоккеиста в список отказов было во многом инициативой самого игрока.

Бирюков пояснил, что решение было принято после спокойных переговоров с Кузнецовым и его агентом. По его словам, главной причиной стало желание хоккеиста получать больше игровой практики, чем ему мог предоставить клуб в рамках сложившегося состава и тренерских планов.

«Мы поговорили с Женькой... это во многом его инициатива, человека не устраивало его положение в команде. Кузнецов хочет больше играть... После чего решили, что наши пути расходятся. Всех устроил такой вариант, все стороны остались довольны», — рассказал Бирюков «Чемпионату».

Ранее аналогичную информацию о том, что уход был просьбой самого игрока, подтвердил и главный тренер Андрей Разин. Таким образом, клуб подчеркивает, что расставание было обоюдным и цивилизованным решением, принятым по спортивным мотивам.