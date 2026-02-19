news_header_top
Общество 19 февраля 2026 13:16

Все общежития КФУ планируется отремонтировать в течение двух-трех лет

Все общежития Казанского федерального университета планируется привести в нормативное состояние в течение двух – трех лет. Об этом сообщил ректор КФУ Ленар Сафин на 18-м заседании Госсовета РТ.

«Общежития в Деревне Универсиады относительно новые, а остальные были построены в советские годы, но на протяжении последних четырех лет мы активно занимаемся их модернизацией, приведением в нормативное состояние», – сказал он.

По словам Сафина, уже семь общежитий капитально отремонтированы.

«Это не просто замена или покраска, это полностью новый облик, это новые комнаты с новой мебелью, с новой постелью. В наших общежитиях даже есть стиральные машины. То есть фактически мы перешли на уровень отеля трех звезд. Студенты очень довольны и благодарят», – заявил он.

Ректор КФУ отметил, что в этом году планируется отремонтировать общежитие на Красной позиции, 2А.

«Это, кстати, нам помогает привлекать абитуриентов, потому что ребята на такие комфортные условия проживания с удовольствием едут из других городов», – заключил он.

