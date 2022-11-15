«Все обращения взяли в работу» «Единая Россия» охраняет права мобилизованных и их семей

С начала специальной военной операции «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих. Меры поддержки семей добровольцев и мобилизованных действуют во всех регионах России, в том числе и в Татарстане. Об этом сообщила председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Для помощи семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, постановлением Кабинета министров Татарстана от 11 октября дается единовременная выплата на детей в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего 18 лет. Среди дополнительных мер поддержки – обеспечение новорожденных детей мобилизованных подарочными наборами, первоочередное право членов семей военнослужащих из числа пенсионеров на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение. Если у мобилизованного есть родственники пожилого возраста и инвалиды, оставшиеся без ухода, то им предоставляются бесплатные социальные услуги», - перечислила Захарова.

Она напомнила, что власти Татарстана помогают семьям участников СВО устроить ребят в лагеря, а безработным членам семьи – трудоустроиться.

«Все депутаты республиканского парламента в постоянном режиме ведут приемы граждан из семей мобилизованных. Объединение женщин – депутатов Госсовета Татарстана “Мэрхэмэт – Милосердие” недавно провело горячую телефонную линию. Поступило много вопросов, связанных с “заморозкой” кредитов военнослужащих. Все обращения мы взяли в работу, часть уже решена положительно», – уточнила Светлана Захарова.

Также была реализована инициатива партии «Единая Россия» о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на военнослужащих и офицеров меры социальной поддержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Этот же статус получат и добровольцы – участники специальной военной операции. В третьем чтении принят соответствующий законопроект. Среди его авторов секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Еще один закон «Единой России» наделил гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях.

Помимо этого, партия предложила Правительству установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от их места жительства. В письме, которое Андрей Турчак ранее направил на имя Премьер-министра Михаила Мишустина, предлагается назначить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев (3 ноября Владимир Путин подписал Указ об этой выплате мобилизованным и контрактникам); исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.