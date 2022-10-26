«Все обращения под контролем»: Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Казани

Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Казани. Татарстанцы попросили содействия в решении актуальных вопросов, все обращения взяты на контроль республиканского штаба партии, сообщает пресс-служба парламента.

Пенсионер Владимир Сиденко из Казани попросил Мухаметшина рассмотреть возможность внесения изменений в правила парковки автомобилей для инвалидов. Он отметил, что на городских платных парковках бесплатные места для инвалидов распределены без учета их реальных потребностей.

Другая просьба Сиденко была связана с волейбольным движением. От имени ветеранов этого вида спорта он попросил организовать для представителей старшего поколения посещение матчей татарстанских команд, а также выделить им постоянные зрительские места.

Инвалид третьей группы Марина Копейкина попросила помочь в обеспечении ее корсетом, прописанным в индивидуальной программе реабилитации. Она сообщила, что в этом году тендер выиграла компания из Владимирской области. В результате по вине поставщика инвалиды республики испытывают трудности с получением технических средств реабилитации.

Обращение жительницы города Азнакаево Алины Варламовой было связано с благоустройством двора и оборудованием детской площадки у дома №25 по улице Гагарина. Этот вопрос был включен в перечень наказов, собранных в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы в 2021 году.