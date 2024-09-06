Все о выборах в Татарстане: кто участвует, как попасть на концерт и выиграть автомобиль

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Госсовета РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Где найти списки кандидатов

Всего на 100 депутатских мандатов в Татарстане претендуют 397 кандидатов. Пятьдесят депутатов в парламент VII созыва выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Списки кандидатов в депутаты, выдвинутых каждой партией, опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РТ.

Здесь же представлена краткая биографическая справка о кандидате, включая образование и трудовую деятельность. Кроме того, есть сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе.

В единый день голосования также пройдут дополнительные выборы муниципальных депутатов в 38 районах. На 145 свободных мандатов претендуют 497 кандидатов.

Голосование продлится с 7 утра до 20 часов. Узнать адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как узнать адрес избирательного участка

Голосование продлится с 7 утра до 20 часов. Узнать адрес своего избирательного участка можно в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы».

К работе готовы все 2760 участковых избирательных комиссий республики. Кроме того, в единый день голосования будут открыты 42 избирательных участка в больницах, санаториях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в аэропорту Казани.

Если человек по уважительной причине, например по состоянию здоровья, не может прийти на избирательный участок, то есть возможность проголосовать на дому. Лично или через доверенное лицо нужно подать заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию до 14 часов 8 сентября.

На участках после предъявления паспорта избиратели получат два бюллетеня: один – со списком политических партий по единому республиканскому округу, второй – со списком кандидатов в одномандатном округе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие бюллетени получат татарстанцы

На участках после предъявления паспорта избиратели получат два бюллетеня: один – со списком политических партий по единому республиканскому округу, второй – со списком кандидатов в одномандатном округе.

В бюллетене для голосования по единому республиканскому округу под номером один стоит партия «Новые люди». Второй идет ЛДПР, третьей – «Справедливая Россия», четвертой – «Единая Россия» и пятой – КПРФ. Такой порядок размещения определен жеребьевкой, в которой приняли участие представители партий.

В бюллетене по одномандатным округам фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке. Кроме того, указаны сведения о кандидате: год рождения, место жительства, место работы, кем выдвинут для участия в выборах.

«Каждый бюллетень защищен тангирной сеткой по единому республиканскому округу – светло-зеленого цвета, а по одномандатным избирательным округам – светло-розового. Подделать защитную сетку очень сложно», – пояснил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

В тех районах, где проходят муниципальные довыборы, избиратель получит еще дополнительный бюллетень.

Андрей Кондратьев: «Каждый бюллетень защищен тангирной сеткой по единому республиканскому округу – светло-зеленого цвета, а по одномандатным избирательным округам – светло-розового. Подделать защитную сетку очень сложно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто защитит права избирателей

На избирательных участках установят металлодетекторы. А за порядком в единый день голосования будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Весь день на участках будут работать наблюдатели. Они назначены зарегистрированными кандидатами, политическими партиями и Общественной палатой республики. Кроме того, контролировать ход голосования будут представители аккредитованных СМИ.

В Центральной избирательной комиссии Татарстана 8 сентября заработает информационный центр. Его сотрудники будут отслеживать возможные инциденты, координировать действия избирательных комиссий. Они также должны оперативно реагировать на все обращения и жалобы избирателей.

Кроме того, откроется Центр общественного наблюдения. Там наблюдатели и юристы будут проводить мониторинг видеоизображений с избирательных участков. Средствами видеонаблюдения и видеофиксации обеспечены крупные участки и территориальные избирательные комиссии. Камеры зафиксируют все происходящее в режиме реального времени.

За порядком в единый день голосования будут следить сотрудники правоохранительных органов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Куда позвонить по вопросам голосования

В Татарстане 8 сентября откроется горячая линия по вопросам защиты прав избирателей. Консультировать граждан будут представители аппарата омбудсмена и Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Позвонив по телефону +7 (960) 049-68-14, можно будет получить информацию о местонахождении избирательного участка, задать вопросы, связанные с голосованием. Звонки принимаются с 7.00 до 20.00.

Кроме того, постоянно работают федеральный номер горячей линии 8 (800) 200-00-20, а также телефон Центризбиркома Татарстана в Казани: (843) 292-84-33.

Как попасть на концерт и выиграть автомобиль

Все проголосовавшие на избирательных участках получат браслеты «Всей семьей на выборы». По нему разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Кроме того, татарстанцы смогут выиграть один из 12 смартфонов iPhone 15 и одну Lada Vesta. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно сделать фотографию или селфи с семьей на фоне избирательного участка РТ – снаружи. На фото необходимо запечатлеть браслет, который выдают проголосовавшим.

Фотографию нужно опубликовать на своей странице в соцсетях с 7.00 до 20.00 в день голосования с двумя обязательными хештегами в посте: #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга. Победителей объявят в прямом эфире телеканала «ТНВ-Татарстан», где с 7.00 до 20.30 будет проходить 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!».

В Казани традиционно состоится праздничный концерт для всех проголосовавших. На сцене возле Центра семьи «Казан» выступят «Моя Мишель», Niletto, Dabro, Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ и другие.

На площадке также будут организованы различные активности и фуд-корт. Мероприятие начнется в 13 часов, а концерт артистов – в 14 часов. Вход на концерт будет доступен тоже по браслетам.