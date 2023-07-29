Всё о новом фан-шопе и атрибутике «Рубина»: поговорили с замдиректора клуба по маркетингу

«Рубин» в августе планирует открыть фан-шоп в отдельном помещении у «Ак Барс Арены» Эскиз предоставлен футбольным клубом «Рубин»

«Новый фан-шоп откроется в августе. Магазин на «Центральном» будет обновлен»

Этим летом стало известно, что «Рубин» планирует открытие фан-шопа на «Ак Барс Арене». Когда это произойдет официально?

Планируем открыть в августе, ориентировочно на матче с «Крыльями Советов» либо с «Динамо» (18 и 26 августа соответственно, – прим. Т-и). Все будет зависеть от полной готовности самого помещения магазина, настройки всего торгового оборудования и подготовки персонала. А также хотелось бы успеть подготовить к этому времени и представить одну из новых коллекций атрибутики клуба.

Насколько я знаю, вы планировали открытие уже к первому домашнему матчу с «Оренбургом», то есть завтра.

Да, нам хотелось открыть магазин на первом домашнем матче, но все же правильнее это сделать, когда мы будем действительно к этому готовы. Неправильно открывать магазин с практически той же линейкой атрибутики, не показав болельщикам ничего нового.

Магазин расположился с восточной стороны стадиона, где проходит основной поток зрителей, рядом – автобусная и трамвайная остановки, паркинг, билетные кассы Фото: предоставлено футбольным клубом «Рубин»

Почему решено разместить фан-шоп за пределами стадиона, а не внутри арены?

Мы рассматривали два варианта. Первый – на втором ярусе здания стадиона «Ак Барс Арена», второй – отдельное помещение, расположенное поблизости от стадиона.

С учетом того, что в среднем клуб проводит дома 18-20 матчей за сезон, при выборе первого варианта размещения вставал бы вопрос сложной доступности магазина в обычные, внематчевые дни.

Во-первых, посетителям пришлось бы проходить большое пешее расстояние от остановок общественного транспорта и от паркинга. Летом это еще как-то приемлемо, но в холодное или дождливое время года уже нет. Во-вторых, на этом пути есть различные зоны КПП, а они, как правило, лишний раз отталкивают людей.

У варианта же с отдельным помещением ряд преимуществ. Оно расположено с восточной стороны стадиона, где проходит основной поток зрителей на домашние матчи. В шаговой доступности от фан-шопа автобусная и трамвайная остановки, паркинг автомобилей, билетные кассы. Ну и магазин будет заметен со стороны проезжей части проспекта Ямашева.

«Уже на первом домашнем матче поставим пять больших обновленных точек с атрибутикой на самой арене» Фото: предоставлено футбольным клубом «Рубин»

Будет ли возможность в матчевые дни приобрести атрибутику внутри самой арены?

Да, конечно. Мы обновим точки атрибутики на самой арене. Уже на первом домашнем матче мы поставим пять больших обновленных точек с атрибутикой, которые будут равномерно распределены по всему стадиону.

Продолжит ли свое функционирование фан-шоп на «Центральном»?

Обязательно продолжит! Фан-шоп на «Центральном» останется нашим основным магазином. Во-первых, это очень удобное место для клубного магазина. Он расположен в центре города, рядом с метро и большой транспортной развязкой. Кроме того, это место является популярным туристическим направлением, и самое главное – наши болельщики уже привыкли к наличию там клубного магазина.

Есть ли в планах его обновление?

Да, планируем работать над визуальным обновлением помещения, чтобы сделать его более привлекательным.

«Фан-шоп на «Центральном» останется нашим основным магазином» Фото: © «Татар-информ»

«Производство в России – до 4 недель. В Юго-Восточной Азии – до 6 месяцев»

Когда появится новая форма и сколько она будет стоить? Сообщалось, что она будет дешевле.

Новую форму можно будет приобрести уже на первом домашнем матче. Стоить она действительно будет дешевле – 3990 рублей.

Будет ли новый ассортимент? Если да, то как скоро?

Все в процессе. Важно понимать, что работа с ассортиментом – это большой и трудный процесс. Если говорить конкретно про работу с одеждой, то нужно иметь в виду ряд факторов: качество продукции, материалы, сроки поставки, стоимость изготовления, тираж каждой отдельной позиции.

Сроки производства сильно разнятся в зависимости от места изготовления товара. В случае с производством в России мы говорим о примерных сроках от 1 до 4 недель. А если речь идет о Юго-Восточной Азии, то с момента согласования финальных макетов до получения готовой продукции может пройти порядка 4-6 месяцев.

К примеру, в России мало выгодных предложений по производству бейсболок. Предлагаемые образцы либо относятся к категории промо, что сейчас очевидно не подходит потребителю, либо имеют очень высокую стоимость производства, что в итоге скажется на итоговой цене для болельщика. Что, в свою очередь, недопустимо.

Новую форму можно будет приобрести уже на первом домашнем матче за 3990 рублей Фото: rubin-kazan.ru

Когда планируется старт продаж первой линейки одежды?

Первая новая линейка одежды планируется в августе. Ее мы производим совместно с нашим местным производителем. Макеты и образцы согласованы. Начинаем производство! По ходу сезона вы сможете увидеть на полках еще больше обновленной продукции.

Будет ли одежда для повседневной жизни?

Важно разделить продукцию согласно ассортиментной матрице, которая в основе своей состоит из четырех видов.

К игровой (спортивной) продукции мы относим игровую форму, в которой играет команда, и другую спортивную экипировку, которую поставляет технический спонсор.

При первом анализе имеющегося сувенирного склада мы поняли, что в основном он занят одеждой как раз спортивного направления: тренировочные футболки, шорты, гетры и прочее. Такие позиции нужны, но если мы говорим не о глубине товара, а именно о его разнообразии на полках, то их доля не должна превышать порядка 10 процентов от всей имеющейся продукции. Все-таки болельщики в большинстве своем идут в фан-шопы не за спортивной экипировкой, для этого есть множество специализированных магазинов.

Фан-атрибутика пользуется спросом при походе на матч Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Второй вид продукции - фан-атрибутика, то есть шарфы, шапки, бейсболки, одежда с «кричащими» логотипами. В основном эта категория пользуется спросом при походе на матч либо на какое-то клубное мероприятие.

Третий вид – сувениры и аксессуары. Здесь мы говорим о различных сувенирных мячах, значках, брелоках, кружках и прочем. Это хорошо подходит для подарков, а также для туристов.

И атрибутика повседневного вида (casual), то есть та самая повседневная одежда, о которой вы спрашиваете. Это самое интересное, но в то же время самое сложное направление. Такую одежду можно спокойно надеть на прогулку, работу, учебу.

Продукцию можно разделять и на концептуальные, событийные линейки.

Кстати, почему бы не сделать отдельную линейку, посвященную важной для клуба дате? Или линейку, в разработке дизайна которой примет участие игрок клуба?

Здесь надо учитывать и фактор сезонности. Отсюда вытекают четкие технологические задачи по качеству, срокам поставки и т.д. Вряд ли летом большой популярностью будут пользоваться шапки, какими бы качественными и крутыми они ни были.

Сувениры и аксессуары хорошо подходят для подарков, а также для туристов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Важно также обращать внимание на конечную стоимость товара для болельщика. Продукция клуба должна быть представлена для людей с разными потребительскими возможностями. И в целом она должна учитывать мнения и пожелания болельщиков, которые будут использовать эту атрибутику.

Интересно рассмотреть создание линейки одежды в коллаборации с другими известными брендами. Пользуясь случаем, скажу, что «Рубин» готов рассмотреть предложения, которые к нам поступят. Ждем ваших предложений.

«Планируем продажи атрибутики на АЗС, в ТЦ и на маркетплейсах»

Болельщики жалуются на интернет-магазин. Планируется ли его обновление?

Жалуются вполне справедливо. Признаем, что сейчас он фактически заброшен. Насколько известно, действующий сайт был разработан в 2014 году, он устарел технологически и визуально. Будем исправляться!

Сайт интернет-магазина «Рубина» был разработан в 2014 году, он устарел технологически и визуально и фактически заброшен Фото: скриншот сайта store.rubin-kazan.ru

Мы можем обновить все и сразу за неделю, ну или максимум за две. Но нужно смотреть на вещи адекватно. Можно уйти в разговор о доработках сквозной авторизации личного кабинета клиента между основным сайтом и сайтом магазина, об автоматической интеграции с программой лояльности, различных интеграционных сервисах, но давайте оставим это профильным специалистам. Это долгий и трудоемкий вопрос.

Сейчас необходимы поступательные шаги. Начать с самого простого – с пополнения предлагаемых товарных позиций на сайте, добавить больше сервисов доставки. Сделать обновленный интерфейс, удобный для клиентов. Далее уже надо планировать более масштабные изменения, которые должны меняться вместе с основным сайтом, клубным приложением и всей программой лояльности в целом.

Как выстроено взаимодействие фан-шопа с клубом? Почему в соцсетях «Рубина» редко рекламируют фан-шоп и его товары?

Фан-шоп теперь – это часть клуба. Была проведена реорганизация, и теперь все сотрудники в структуре клуба являются членами одной команды. Регулярно рекламировать атрибутику клуба на основных страницах и каналах клуба не совсем правильно. А вот открыть отдельные страницы в ведущих соцсетях и показывать наши обновленные товары с настройкой быстрой покупки и различными акциями – да.

«Продукция клуба должна учитывать мнение и пожелания болельщиков, которые будут использовать эту атрибутику» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раньше в сувенирных точках Казани можно было купить официальную атрибутику «Рубина». Как с этим обстоят дела сейчас? Есть ли договоры с владельцами сувенирных точек? Если да, то почему бы не отметить их адреса на сайте фан-шопа?

Оптовые поставки в сувенирные магазины несколько замедлились в связи с реорганизацией, а также пересмотром всей оптовой политики. Но уже скоро они возобновятся в полной мере, сейчас идет этап формирования и согласования договоров. Для быстрой логистики и динамичного расширения географии представленности атрибутики мы планируем привлекать профессиональные компании.

Одна из основных задач в оптовом направлении – быть представленными во всех популярных сувенирных магазинах Татарстана, а также появиться в сетях АЗС, предоставив партнерам удобный сервис.

Отметить их адреса на сайте? Хорошая идея, воспользуемся, спасибо.

Нет ли планов выйти с продажей товаров в торговые центры?

Конечно, все это как раз задачи, поставленные в рамках развития нашего оптового направления. Наверное, это можно назвать вторым шагом после выполнения задачи по появлению нашей продукции в сувенирных магазинах и на АЗС.

«Одна из основных задач в оптовом направлении – быть представленными во всех популярных сувенирных магазинах Татарстана, а также появиться в сетях АЗС» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А выйти с продажей товаров на крупные маркетплейсы?

Популярность маркетплейсов растет с каждым днем. Сейчас любой серьезный клуб просто обязан выставлять атрибутику на популярных маркетплейсах. Поэтому ответ очевиден.

Какие у клуба ближайшие цели и перспективы по развитию в направлении атрибутики?

Если говорить о перспективах ближайшего развития и расставить акценты на направлениях, то выглядит это примерно так: официальные магазины клуба; интернет-продажи (подразумеваю наш сайт); оптовое направление, включая ведущие маркетплейсы; и выпуск лицензионной продукции под брендом «Рубина».