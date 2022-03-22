Все новостройки Альметьевска оборудуют подземным паркингом

В Альметьевске планируют построить четыре новых жилых комплекса и два многоквартирных дома – это будут новые жилые комплексы разной масштабности: и высокоэтажные, и разноэтажные застройки. Об этом в прямом эфире главы района Тимура Нагуманова сообщил главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов.

По словам архитектора, существенным отличием при строительстве новых домов является то, что от застройщиков требуют размещать парковочные места в домах, так как, по его словам, это насущная проблема для города.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов поддержал коллегу.

«Мы сегодня со всеми застройщиками стараемся максимально находить варианты, чтобы дома все-таки были обеспечены парковками. Не везде, конечно, это подземные паркинги, иногда это плоскостные. Именно на наличие парковок мы стараемся уделить максимальное влияние вместе с застройщиками. Надеюсь, что новые проекты будут более эффективны в этой части. Если есть новое жилье, но при этом негде поставить машину, — это невозможное сочетание», — сказал Нагуманов.