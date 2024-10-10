Все нормативные правовые акты в Татарстане публикуются на двух госязыках

Ежегодно в Татарстане разрабатывается свыше 40 тысяч нормативных правовых актов. В соответствии с Конституцией РТ все они публикуются на официальном портале правовой информации РТ на двух государственных языках — русском и татарском. В интервью программе «На страже языка» на телеканале «Россия 1 – Татарстан» замглавы Минюста республики Мухаррям Ибятов рассказал, какая работа проводится в этом направлении.

Так, отметил он, с 2013 года в республике действует Официальный портал правовой информации Республики Татарстан. «Ежегодно в республике разрабатывается более 40 000 нормативных правовых актов. Это законы Республики Татарстан, указы и распоряжения Раиса, постановления и распоряжения Кабинета Министров, приказы республиканских органов исполнительной власти, а также муниципальные акты», — перечислил заместитель министра.

Ибятов напомнил, что все документы публикуются на портале на двух государственных языках. При этом такое опубликование осуществляется безвозмездно.

Качество работы обеспечивают переводчики — такие должности были созданы в исполнительных комитетах в 2019 году. Для повышения квалификации специалистов на базе Высшей школы государственного и муниципального управления организованы специальные курсы.

По словам Ибятова, с 2020 по 2023 год в республике произошли значительные изменения в этой области. В настоящее время нормативные правовые акты всех уровней опубликованы как на русском, так и на татарском языках.