«Все научные работы по изучению мавзолеев золотоордынских ханов финансирует Татарстан»

Айрат Ситдиков: «Подготовка к проведению раскопок по инициативе Академии наук Республики Татарстан началась в 2020 году, и к ним мы подходили очень осторожно»

«Археологи Академии наук Татарстана выезжают в экспедиции в Астраханскую область с 2005 года»

– Айрат Габитович, с интересом читали про раскопки в «долине царей» – открытие золотоордынского ханского некрополя в Лапасе. Как вышли на этот объект?

– История изучения этого памятника имеет большое прошлое. Мы не первые, кто нашел этот памятник. Он известен еще по европейским картам XIV века. В средневековой картографии он отмечается как место захоронения императоров. Лапас действительно в какой-то мере можно сопоставить с долиной царей в Египте.

Есть упоминания, что при хане Узбеке на этой территории был построен комплекс мавзолеев. О руинах на этом месте в XVII веке упоминается у турецкого путешественника Эвлия Челеби. Он писал, что сохранились руины, за которыми ухаживало местное население. Путешественники отмечали, что здания были настолько большими, что их видно чуть ли не за 40 километров.

В советские годы его изучали известные археологи, занимавшиеся наследием Золотой Орды, древностями Нижнего Поволжья. Благодаря их трудам были составлены первые планы и высказаны предположения о значении этих памятников. Тогда было установлено, что здесь располагается комплекс археологических памятников, включающих поселение, производственные сооружения, мавзолеи. Комплекс мавзолеев состоял из около 20 сооружений, из них 4 особенно большие по своим размерам.

Осмотры памятника были и в 1990-м, и в 2000 году с применением дистанционных неразрушающих методов.

Подготовка к проведению раскопок по инициативе Академии наук Республики Татарстан началась в 2020 году, и к ним мы подходили очень осторожно, продумывая с коллегами-астраханцами планы изучения комплекса. План работ состоял из нескольких этапов. Первые действия предполагали снятие детального топографического плана объекта. После его составления были проведены работы по геофизическому обследованию остатков руин кирпичных зданий, показавшие перспективность исследований и позволившие установить габариты сооружений, находившихся под завалами кирпичного боя после разборки здания.

– Раскопки – дело достаточно затратное. Кто всё финансирует? Читая сообщения в СМИ, мы узнаем, что открытие царской долины – это заслуга марийских, пензенских археологов…

– Вообще археологи Академии наук Татарстана выезжают в экспедиции в Астраханскую область с 2005 года. При осуществлении работ по изучению Лапаса Академия наук Татарстана является организацией, которая инициировала их начало. К нашей инициативе подключились коллеги из других образовательных учреждений. Все научные работы на сегодня финансирует Татарстан. Исследовательская деятельность, привлечение специалистов, обработка коллекций, подготовка отчетов и разрешительных документов – все ведется сотрудниками Академии наук нашей республики.

Два наших основных партнера, которые изначально с нами работали, – это Казанский и Марийский университеты, которые активно участвуют в работах. С 2023 года мы сотрудничаем с пензенскими волонтерами. По мере появления новых задач к нам присоединяются новые участники для решения вопросов, которые возникают при изучении памятника.

С 2021 года на памятнике проводится учебная практика по археологии студентов по направлению «археология» Казанского федерального университета. Совместно на раскопках работали и студенты, и специалисты академии. К работам этого года подключились почвоведы и геодезисты из КФУ. У них практика не была связана с археологическими исследованиями. Она помогла изучению ландшафта на территории памятника.

По имеющимся предварительным данным, объект был сильно разрушен в XIX и XX веках во время его разборки

«Эти мавзолеи формируют единое пространство территорией в 300 гектаров»

– В какой сохранности дошли до нас руины?

– По имеющимся предварительным данным, объект был сильно разрушен в XIX и XX веках во время его разборки. В 2022 году мы заложили небольшой раскоп, чтобы оценить состояние объекта, его сохранность и понять, что дошло после разрушения, чтобы создать правильную стратегию изучения. Перед началом мы не знали, какова степень сохранности стен. Любое археологическое изучение требует скрупулезного ручного вскрытия.

В прошлом году удалось в ходе раскопок установить, что здание разобрано полностью. В слоях разрушения имеется большое количество архитектурных деталей, элементов декора, кирпичей свода купола.

По итогам исследований был подготовлен отчет, который получил положительную рецензию в Институте археологии в Москве.

– Сколько всего мавзолеев находится на территории некрополя?

– Для того чтобы приступить к проведению раскопок, как уже отмечали, нужно сделать хороший план, и Институтом археологии АН РТ были проведены геодезические работы по его созданию.

В ходе работ было выявлено больше 20 объектов. Первоначально локализовалось пять крупных мавзолеев, но мы обнаружили еще два. Эти мавзолеи формируют единое пространство территорией в 300 гектаров. Общее количество мавзолеев, по новым исследованиям, составило около 30 объектов. Мавзолей, городище Ак-Сарай и производственный комплекс составляют единую поселенческую структуру. Сейчас у нас стоит задача исследовать всё пространство.

«Фиксируются ярко выраженные традиции, характерные для района средневекового Хорезма»

– К какому историческому периоду относится мавзолей и каких он габаритов?

– Объект еще в прошлом году вызвал большой интерес в социальных сетях. Сразу же возникло множество обсуждений. Мы изначально придерживались позиции, что это общее культурное наследие народов Российской Федерации и оно должно рассматриваться в контексте объектов наследия, имеющих, возможно, и мировое значение. Наша позиция заключается в том, что на месте раскопок нужно создать археологический музей, представляющий полученную информацию об объекте и обнаруженных здесь находках.

Наш объект изучения – самый крупный из мавзолеев – находится на большом возвышении (около 15 метров). Мавзолей по размерам 50 на 50 метров. Ограда вокруг мавзолея – 70 на 60 метров. Для понимания габаритов этого объекта: соборная мечеть в Болгаре имеет размеры 40 на 40 метров. Для сравнения: казанский мавзолей ханов был 6 на 9 метров, а тут мы наблюдаем просто гигантские сооружения.

По тем данным, что удалось получить, мы понимаем, что это была профессиональная работа средневековых строителей и архитекторов. Фиксируются ярко выраженные традиции, характерные для района средневекового Хорезма. Полевые изразцы от декора здания, найденные в раскопе, возможно, были изготовлены не здесь и были привезены на место строительства.

«Мы не знаем, кто там похоронен и осталось ли там вообще хоть что-то. Есть предположения, что там находятся ханы Улуса Джучи»

– Удалось ли найти останки захороненных в мавзолеи?

– Мы не знаем, кто там похоронен и осталось ли там вообще хоть что-то. Есть предположения, что там находятся ханы Улуса Джучи. Мы пока выявили только край пола у стены одного из разобранных мавзолеев. Мы вскрыли от всего объема сооружения лишь не более 10%. Само строительство объектов комплекса в едином плане было осуществлено при хане Узбеке, но, возможно, там были и более ранние погребальные сооружения: у нас сейчас недостаточно информации. Есть предположение, что ряд объектов мог быть построен и позднее. Сейчас раскоп законсервирован, и работы планируется возобновить на следующий год, также при участии наших организаций-партнеров. Работа предстоит не на один год.

Также мы работаем не только с самым большим мавзолеем, но и с прилегающими. Сейчас рядом с ними проводятся геофизические работы. Мы расширяем территорию снятия топографического плана, потому что есть предположение, что на периферии могут быть другие объекты, которые визуально не наблюдаемы.

– Будут ли задействованы в раскопках новые участники?

– К работе планируется подключать новых партнеров, потому что сейчас у нас стоит вопрос об архитектуре этого памятника. Мы планируем обсудить эти вопросы со специалистами Астраханского архитектурно-строительного института и Казанским ГАСУ, где находится один из лучших в России центров по реставрации. Кроме реставрации встаёт вопрос по музеефикации.

«Даже путешественники пишут, что для того, чтобы выйти из города Сарай, им потребовалось два дня»

– Вы сказали, что начали работать в Нижнем Поволжье с 2005 года. Какими были первые объекты?

– Основным объектом совместных исследований со специалистами, работавшими в регионе, был Сарай аль-Махруса (Селитренное городище) – это столица Золотой Орды, которая была построена при хане Узбеке. Столица пережила свой расцвет в XIV веке. Формирование столичных центров по левобережью Ахтубы происходило и в более ранее время. Это была очень большая городская агломерация, которая шла вниз вдоль Ахтубы.

Второй важной темой исследований была проблема урбанизации Нижнего Поволжья в период Хазарского каганата и предмонгольское время. Эти проблемы исследовались и в рамках государственного проекта по сохранению национальной идентичности татарского народа. Обозначались две главные темы – это памятники Золотой Орды и городская культура. Было выделено три базовых памятника – это Царёвское городище (Сарай аль-Джадид), Селитренное городище (Сарай аль-Махруса) и Лапас. Урбанистический горизонт, который начинается от Селитренного городища, идет до дельты реки, представляет собой одну большую агломерацию. В какие-то периоды интенсивность заселения отдельных частей территорий возрастала, в какие-то уменьшалась, но это было единое урбанистическое пространство. Эта агломерация вдоль Ахтубы продолжалась почти 100 километров. Шла она по левобережью Ахтубы: одно городское поселение фактически перетекало в другое. Даже путешественники пишут, что для того, чтобы выйти из города, им потребовалось два дня.

– Такие города существовали в средневековой Европе?

– Подобные городские агломерации в эпоху Средневековья не характерны для европейской урбанизации, но в Центральной Азии они были: Чуйская долина, Хорезм, Отрар, Туркестан. Там урбанистическая интенсивность в эпоху Средневековья имела колоссальные масштабы. В Чуйской долине интенсивное развитие шло до монгольского вторжения. В Хорезме развитие наблюдается с периода глубокой древности, вплоть до эпохи Тамерлана.

«В золотоордынский этап происходит несколько волн трансформации городской культуры»

– Кто повлиял на городскую культуру Нижнего Поволжья?

– На городскую агломерацию Нижнего Поволжья ордынского периода оказали влияние урбанистические традиции Хазарского каганата – это основа городской культуры региона. Потом прослеживается влияние постхазарского и раннеордынского периода и наложение новых традиций. В золотоордынский этап происходит несколько волн трансформации градостроительной культуры: менялись технологии строительства и материалы. Приходили новые мастера и формировались новые технологические приемы.

Первый этап – это ранний золотоордынский. Потом происходит изменение строительства в начальный период правления хана Узбека. Третий период – это создание в период его правления Сарай аль-Махруса. Мы фиксируем, что каменное и кирпичное строительство, начиная с Хазарского каганата, было распространено на территории Поволжья. Урбанистическая городская культура существовала в Поволжье с хазарского периода вплоть до прекращения существования Золотой Орды. Она продолжалась в последующем, но в рамках возникшего здесь нового государства. В Астраханском ханстве также происходило строительство, но не в таких масштабах, как на территории города в период расцвета Золотой Орды.

«Благодаря общим усилиям мы видим, что в его отложениях есть следы, сопоставимые с постхазарским временем, возможно, и более ранним периодом»

«Материальная культура области Саксина постхазарского времени и Волжской Булгарии очень похожа»

– Где прослеживаются хазарские следы в Нижнем Поволжье?

– Наши раскопки проходили на территории домонгольского памятника – Мошаика. Благодаря общим усилиям мы видим, что в его отложениях есть следы, сопоставимые с постхазарским временем, возможно, и более ранним периодом. В Средневековье происходило подтопление, трансгрессии Каспия, а сейчас часть воды уходит, открывая нам новые хазарские памятники. Сейчас начинается работа с астраханскими коллегами по изучению объектов хазарского времени. Учёным открывается большая хазарская поселенческая агломерация, которая находилась там до X века.

– А где была Итиль?

У нас нет никаких оснований говорить о месте нахождения столицы Хазарского каганата. Это место нам не известно.

– Нашли ли Саксин?

– Область Саксина некоторыми учеными локализуется в низовьях Волги. Они предполагают, что город Саксин сопоставим с городищем Самосделка под Астраханью. Период существования городища – это домонгольское время и раннезолотоордынский период. Городище имеет мощный культурный городской слой. Основные горизонты культурного слоя, по их мнению, на городище – это постхазарский период.

– Некоторые путешественники относили культуру «области Саксин» к Булгару. Правда ли это?

– Здесь нужно говорить об источниках, которые отмечают схожесть этих явлений. Материальная культура Саксина домонгольского времени и Волжской Булгарии очень похожа. Очень много вещей указывают на то, что это было единое культурное пространство, единая материальная культура, опиравшаяся на общие истоки хазарского времени. Вероятнее всего, это было единое культурное пространство.

Владислав Безменов, Арслан Минвалеев

Фото авторов

«Миллиард.Татар»