«Все наши»: депутат и волонтер Лейсан Манина – о поддержке бойцов СВО

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Активистка Менделеевского местного отделения партии «Единая Россия» Алена Гагарина побеседовала с женой участника СВО, руководителем волонтерского движения «Тепло из дома», членом партии «Единая Россия» и депутатом Мунайкинского сельского поселения Лейсан Маниной. Об этом передает пресс-служба партии.

Лейсан Манина рассказала, что занялась волонтерской работой после начала мобилизации, когда ее мужа призвали на СВО. По ее словам, сначала жены, матери и родственники бойцов собирали гуманитарную помощь только для своей роты, однако постепенно инициатива выросла в крупное движение. К волонтерам начали обращаться военнослужащие из разных подразделений.

Она отметила, что сначала волонтеры закупали для бойцов оборудование, а затем она решила заняться сухими пайками. Для этого приобрела сушилку для овощей и начала делать суповые смеси дома. На тот момент отдельного помещения у штаба не было, поэтому коробки с гуманитарной помощью хранились в квартире, на балконе и в гараже.

Позже сублимированная еда стала востребованной среди военнослужащих, и команда увеличила объемы производства. Волонтеры ввели стандарты и пропорции, а сейчас отправляют в зону СВО коробки с сухпайками, собирают гуманитарные грузы и помогают закрывать запросы бойцов.

Одной из самых востребованных вещей на фронте Манина назвала защитные сети от FPV-дронов. Их плетет 77-летний волонтер, которого в штабе называют Дядя Гена. По словам Лейсан Маниной, мужчина ежедневно встает в пять утра и за все время изготовил более 3 тыс. квадратных метров таких сетей.

Она также рассказала, что название движения «Тепло из дома» появилось после сна, в котором она рисовала сердечки на посылке мужу и написала эту фразу. Проснувшись, Манина предложила название своей команде, и его поддержали.

По словам волонтера, собственный штаб движение получило благодаря главе Мунайкинского сельского поселения Руслану Кириллову. Он знал о деятельности Маниной и предложил выделить пустующее помещение в сельсовете. После этого у волонтеров появилось место для подготовки гуманитарной помощи и встреч с бойцами.

Манина также вспомнила о пожаре, который уничтожил имущество штаба. Она рассказала, что особенно тяжело переживала потерю шевронов и флагов, которые собирала с начала мобилизации и с каждым из которых была связана отдельная история.

После пожара, по ее словам, жители района объединились, чтобы помочь волонтерам восстановить штаб. Секретарь местного отделения партии Роберт Искандаров выделил крупную сумму на восстановление, Руслан Кириллов помог с техникой и материалами, а военнослужащие, находившиеся в отпуске, участвовали в ремонте.

После случившегося движение изменило логотип – на нем появился феникс. Манина пояснила, что этот символ стал отражением того, как команда смогла восстановиться после пожара и продолжить работу.

Позже Руслан Кириллов предложил ей участвовать в выборах депутатов от партии «Единая Россия». Манина согласилась, вступила в партию и стала депутатом сельского поселения.

Она призналась, что раньше стеснялась обращаться за помощью к районному руководству, однако после вступления в партию получила поддержку в своей волонтерской деятельности. Руководитель депутатской фракции в Совете района Лейсан Галеева предложила ей выступить перед депутатами с просьбой поддержать бойцов на передовой. После этого, как отметила Манина, необходимый гуманитарный сбор удалось закрыть всего за два дня.

Лейсан Манина также рассказала о поездке в зону СВО вместе с гуманитарным грузом. Решение поехать она приняла во время обсуждения отправки помощи, в том числе техники для полка, где служит ее супруг. По ее словам, однопартийцы поддержали эту идею и помогли организовать поездку.

Она призналась, что страха во время поездки не испытывала, ощущала только сильный адреналин. Волонтеры везли с собой коробки с чак-чаком и угощали им бойцов на блокпостах.

Манина рассказала, что военнослужащие тепло встретили делегацию. Волонтеры передавали бойцам гуманитарную помощь, сухпайки и технику, а сама она прикрепляла им Георгиевские ленточки. По ее словам, особенно запомнился момент встречи с мужем, который подарил ей тюльпаны.

В поездке также участвовали глава Менделеевского района Роберт Искандаров и депутат районного совета Ролан Томасович. Манина отметила, что они лично разгружали строительные материалы, технику и посылки для бойцов.

Она добавила, что во время поездки постоянно ощущала единство фронта и тыла. При этом переживания и тревога за мужа пришли уже после возвращения домой.

Манина заявила, что намерена снова поехать в зону СВО с гуманитарной помощью. По ее словам, поездка помогла не только поддержать бойцов, но и лучше понять значение работы волонтерского движения.

Говоря о будущем после окончания СВО, Лейсан Манина отметила, что планирует продолжать заниматься благотворительностью, помогать ветеранам и людям, оказавшимся в трудной ситуации. Она подчеркнула, что работа в волонтерском движении помогла ей найти свое призвание, а деятельность депутата дает возможность продолжать помогать людям.