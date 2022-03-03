«Законодатель дисциплинирует недропользователей»: Минэкологии РТ назвало новшества года

С 2022 года аукционы на право пользования недрами стали электронными. Лицензию может получить единственный участник, а в случае неуплаты разового платежа – второй. Проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере недропользования в РТ» в интервью «Татар-информу» представил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Губайдуллин.

Ильнур Губайдуллин представил проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере недропользования в РТ» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На территории республики действует 315 лицензий на добычу ОПИ»

Ильнур Ирекович, расскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела в сфере недропользования в нашем регионе.

Татарстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, который слагается из совокупности общераспространенных полезных ископаемых, пресных и подземных вод. Значительная обеспеченность республики запасами общераспространенных полезных ископаемых позволяет региону максимально обеспечивать общераспространенными полезными ископаемыми реализацию самых амбициозных инфраструктурных проектов. Сегодня на территории республики действует 315 лицензий на добычу ОПИ, из них 210 – на суше и 105 – в акваториях, а также 1667 лицензий на подземные воды. В течение 2021 года Министерством экологии и природных ресурсов РТ выдано 36 лицензий на пользование недрами на ОПИ и 200 на подземные воды. Министерством также проведена инвентаризация перечня участков недр местного значения. Вся информация по участкам недр размещена на нашем сайте.

В феврале на 29-м заседании Госсовета РТ обсуждался проект закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере недропользования в РТ». Что он собой представляет?

Государственной Думой в 2021 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах», которым в законодательство в сфере недропользования внесены существенные изменения, вступившие в силу с 1 января 2022 года. Ранее на территории Татарстана действовал закон РТ «О недрах», который был принят Госсоветом РТ в 1992 году. С тех пор в него 22 раза вносились изменения, а в 1999 году он был изложен в новой редакции. Учитывая существенный объем изменений, в том числе в связи с переходом регулирования части вопросов с регионального на федеральный уровень, было принято решение вместо внесения изменений в закон РТ «О недрах» принять новый нормативный акт – Закон РТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере недропользования в РТ». Его принятие дало возможность отразить в законодательстве все изменения, внесенные в федеральное законодательство, и обеспечить регламентацию правовых основ осуществления недропользования на территории республики.

«Татарстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом, который слагается из совокупности общераспространенных полезных ископаемых, пресных и подземных вод» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каковы главные изменения в сфере недропользования?

С 1 января аукционы на право пользования недрами должны проводиться исключительно на электронных площадках в порядке, установленном Правительством РФ. Раньше каждый субъект проводил такие аукционы по своему порядку. Также установлена возможность предоставления лицензии единственному участнику аукциона в случае отсутствия конкуренции, а если победитель отказался, то второму участнику. Очень важно, что теперь регламентировано создание Реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр. Раньше такого реестра не было. Если заявитель попадет в этот федеральный реестр, то у него в дальнейшем возникнут сложности с участием в аукционах на пользование недрами.

«Минэкологии РТ в числе первых регионов перешло на электронную площадку»

Как раньше проходили аукционы в Татарстане и на какой электронной площадке они будут проводиться в дальнейшем?

Ранее по заявлению потенциальных недропользователей или же по инициативе министерства подготавливался перечень участков недр к аукциону. Аукционы проходили на площадке Минэкологии РТ обычным способом – путем поднятия пронумерованных табличек. Сейчас электронные аукционы будут проходить на площадке Агентства по госзаказу РТ. Хочу отметить, что Минэкологии РТ в числе первых регионов по поручению министра в мае 2020 года перешло на электронную площадку. Это был пилотный проект, направленный на повышение прозрачности данной процедуры. С 2022 года, как я уже отмечал, так будет во всех субъектах. Теперь для участия в аукционах смогут принять участие представители бизнеса из других субъектов, что повысит конкуретность в сфере недропользования. Для нас главное – честность и прозрачность, а также порядок в документах при проведении аукционов. Отмечу, что в 2021 году в Минэкологии РТ состоялось 18 аукционов, по результатам которых в бюджет республики поступило 119 млн рублей.

«В 2021 году в Минэкологии РТ состоялось 18 аукционов, по результатам которых в бюджет республики поступило 119 млн рублей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие появились новшества в части оформления лицензий?

Внесены изменения, касающиеся формы и состава лицензии и лицензионных условий. В 2022 году запланировано проведение кампании по актуализации лицензионных условий в целях приведения содержания лицензий на пользование недрами в соответствии с требованиями Закона РФ «О недрах». Оформление и регистрация лицензий с 10 января 2022 года осуществляется в электронной форме посредством сервиса «Модуль формирования лицензии» в Федеральной программе «Автоматизированная система лицензирования недропользования». Также установлены основания и порядок прекращения, ограничения и приостановления осуществления права пользования недрами. Принятие решения о внесении изменений в лицензии на пользование недрами и о переоформлении лицензии осуществляется комиссией, создаваемой министерством. Отмечу, что не допускается изменение условий лицензии, по которым на дату обращения пользователя недр с заявкой об их изменении ему было направлено письменное уведомление о допущенных нарушениях. Для переоформления лицензии недропользователю необходимо подавать заявку в срок до шести месяцев до истечения срока лицензии. Таким образом, законодательство дисциплинирует недропользователей. На добросовестных недропользователей данные ограничения никак не повлияют. А в отношении недобросовестных вводимые новшества исключат возможность уклонения от выполнения условий лицензионных соглашений, что очень часто встречается на практике.

Получается, что сейчас получить лицензию будет сложнее?

Нет. Для этого нужно подать заявку в Минэкологии РТ. Далее ведомство подготовит документы для проведения аукциона. Лицензия выдается на честных торгах, все направлено на прозрачность. Для заявителей эта процедура удобна, поскольку сократит временные затраты. Для организатора аукциона вводимые новшества позволят оптимизировать рабочее время, обеспечат оперативное и качественное получение документов, позволят осуществлять их контроль. Все будет упорядочено и доступно в электронном виде. Вот, к примеру, раньше законодательством был установлен механизм предоставления лицензий по результатам аукциона до внесения остатка стартового платежа, вследствие чего были случаи взыскания оставшихся платежей в судебном порядке. Сейчас же лицензия выдается только после внесения всех платежей, это хорошее новшество.

Какие нарушения в сфере недропользования встречаются в Татарстане?

В основном встречаются такие нарушения, как работа на землях сельскохозяйственного назначения, что запрещено законом. Мы часто сталкиваемся с данной проблемой, говорим о ней на совещаниях. Есть и другие нарушения – пользователи не мониторят условия лицензионного соглашения, пропускают сроки, а потом ее переоформляют, не сдают вовремя отчетность, отклоняются от проектов и другие. С 2019 года по поручению министра мы в этом направлении серьезно работаем, поэтому нарушителей становится меньше. Надо отметить, сейчас фактов ведения работ по добыче на землях сельскохозяйственного назначения стало на порядок меньше. Недропользователи стали более ответственно относится к своей деятельности также к окружающей среде. На площадке Минэкологии РТ создан Совет недропользователей, который работает с 2019 года. На нем обсуждаются все насущные проблемы и вопросы. В декабре 2021 года с недропользователями республики проведена встреча на площадке министерства, где обсуждены все внесенные изменения в законодательство. Была проведена разъяснительная работа по всем новшествам. В целом данные изменения входят в единую концепцию цифровой трансформации сферы недропользования и позволят обеспечить еще большую прозрачность и открытость данной отрасли.