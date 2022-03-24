«Всё начинается в ведре»: Госсовет РТ назвал три ключевые проблемы мусорной реформы

Три ключевые проблемы «мусорной реформы», продолжающейся в Татарстане, назвали сегодня председатели двух профильных комитетов Государственного Совета РТ на встрече с журналистами. Парламентарии отметили, что все они начинаются «в мусорном ведре».

«Первая принципиальная вещь — инфраструктура. Что под ней мы имеем в виду? Цель реформы — большую часть переработать, охватить шире и захоронить как можно меньше. Для этого всего нужна инфраструктура, инвестпрограммы. Не секрет, что по Российской Федерации есть существенное количество регоператоров, которые не только не смогли создать инфраструктуру, но и уже обанкротились. Это очень беспокоящий критерий. Мы видим, что реформа началась, стартовала, но с источниками, финансами внутри системы вывоза ТКО, есть вопросы», — констатировал председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

Он напомнил, что региональные операторы по вывозу мусора в республике выбраны на десять лет. Каждый из них должен реализовать за это время свои инвестпрограммы и развить инфраструктуру. С последним моментом пока есть проблемы.

«Мы хотим, чтобы в республике прошли эти десять лет работы регоператоров, и по итогам мы увидели инфраструктуру, начиная с контейнерной площадки и заканчивая качественным полигонным захоронением. Между ними еще существенный объем инфраструктуры — сортировочные площадки, перерабатывающие центры. Первый, самый серьезный тезис — все законодательные препоны снять и стимулирующие меры в законодательстве прописать», — сформулировал первое ключевое предложение Тыгин.

Председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев отметил, что пока на деле инвестпрограммы не трансформируются в реальную инфраструктуру.

«С марта 2018 года прошло четыре года, но кроме появления больших проблем видимых улучшений для населения и бизнеса нет. Есть программа, принятая „Гринтой“, есть программа, принятая УК „ПЖКХ“. Где эти программы? Где эти сортировочные заводы? Там у них расписано по годам — когда, сколько и чего должно быть. Понятно, что [плохая] экономическая ситуация, но ведь прошло четыре года», — констатировал Хамаев.

Второй ключевой момент — территориальная схема в области обращения с отходами. Это важный документ, где указаны все точки, вся логистика. Однако сейчас Казань испытывает серьезные экологические проблемы, пригороды везут весь мусор в город.

«У нас огромное число жалоб от жителей, которые получили серьезную нагрузку на экологию. Территориальная схема — никому не известный документ, но он принят, и полигоны пригорода закрыты. Решение существенное. Мы сторонники того, что схема должна быть распределенной, чтобы было больше возможностей для технологической переработки на местах, для сокращения транспортных расходов», — пояснил Тыгин.

Третий тезис, по словам представителей Госсовета РТ, тоже имеет колоссальное значение. Это договорный процесс, где задача власти заключается в том, чтобы 100 % образователей мусора заключали договоры с региональными операторами. Есть две большие категории — физлица и юрлица. С физлицами ситуация охвата проще, а вот с юрлицами ситуация совершенно другая. Бизнес сегодня есть, а завтра прекращает свою деятельность.

Поэтому третье предложение, выработанное рабочей группой в Казани, касается полной актуализации баз данных. Однако этот вопрос в век цифровизации оказался достаточно консервативным. Регоператор на законных основаниях получить весь объем сведений о фактически проживающих жильцах не может в связи со «своими нюансами о персональных данных».

«В законе четко закреплено, что все объекты недвижимости платят за мусор. Если у вас есть дача, квартира и один дом, то вы будете платить по всем трем объектам. Часть регионов этот вопрос подняла, называя его „сомнительной справедливостью“. Мы частично его разделяем», — продолжил Тыгин.

К примеру, если пенсионер уехал в мае на дачу, то какой смысл ему платить за мусор в квартире, если там его точно нет? Да и в самих садовых товариществах накопился немалый объем нерешенных вопросов, связанных с вывозом мусора.

«А для юрлиц ситуация вообще не урегулирована — с кем имеет дело регоператор? Если взять город, первые этажи, то там огромное количество бизнеса. Вы видели у маленького магазинчика или офиса свою контейнерную площадку? Нет. Получается, что жильцы дома принимают на себя эту нагрузку», — объяснил председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

В заключение Азат Хамаев сказал, что при создании любого предприятия юридическое лицо получает паспорт, где указана вся производственная деятельность, ее последствия и образующиеся отходы.

«Если наши специалисты не проработают комплексно все эти вопросы, то пройдет еще четыре года, а у нас ничего не будет», — резюмировал Хамаев.

Дальнейшая проработка соответствующих законодательных инициатив будет вестись рабочей группой по мониторингу законодательства и правоприменительной практике в сфере обращения с ТКО в течение 2022 года.