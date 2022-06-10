«Все начинается с семьи»: В Казанской епархии открылся Центр семейного благополучия

В Казанской епархии прошло торжественное открытие Центра семейного благополучия «Лад», работа которого направлена на поддержку семейных ценностей и создание благоприятной атмосферы внутри каждой семьи. В Центре регулярно будут проводиться лекции-беседы, творческие встречи, посвященные воспитанию детей, осознанному родительству и многому другому.

Фото: Татарстанская митрополия

На открытии Центра присутствовали председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты и материнства и детства иерей Ярослав Петрущенков и руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова. Почетные гости перерезали красную ленту, сказали приветственные слова и обсудили с сотрудниками организации перспективы и возможности Центра. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

«В наше неспокойное время особенно важно сохранять и поддерживать традиционные духовно-нравственные ценности. Именно на них строится крепкая семья, которая является оплотом государства. Всё начинается с семьи, а потому важно поддерживать не только семейные ценности в целом, но и каждую отдельно взятую семью», – отметила руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

Фото: Татарстанская митрополия

Работу Центра «Лад» инициировал и курирует Епархиальный центр защиты материнства «Умиление». В новом Центре семейного благополучия двери открыты всем женщинам и детям, исповедующим разные религии и стремящимся жить в ладу со своими ближними и самими собой.

«Символично, что праздничный торт в день торжественного открытия центра "Лад" разрезали многодетные мамы, воспитывающие по шесть детей. Одна мама исповедует Святое Православие, другая является мусульманкой», – рассказала руководитель Центра «Умиление» Элина Белянкина.