«Все начинается с семьи»: Расим Баксиков выступил на Поволжском демографическом форуме

Первый Поволжский демографический форум «Семья и патриотизм: ресурсы обеспечения прав человека в период СВО» открылся сегодня в Казанском институте Всероссийского государственного университета юстиции. На форуме выступили президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и Герой России, капитан, участник специальной военной операции Расим Баксиков.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Рифкат Минниханов рассказал собравшимся в зале студентам, ветеранам СВО, ученым и представителям общественных организаций личную историю. Оказывается, он с детства мечтал стать моряком, но выучился в военном училище по другому направлению.

«У нас такое поколение было, что все хотели стать в первую очередь моряками», - сказал он, обращаясь к студентам.

Спикер отметил, что раньше школьники любили читать книги, смотреть исторические фильмы, к примеру, про адмирала Ушакова, воображать себя моряками, строить плоты и вести «морские бои». После школы Рифкат Минниханов вместе с другом подали документы в специализированное училище.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Мои документы приняли, а у друга - нет. И так как моего друга не приняли, я тоже не поехал. Моряком я не стал, но поступил в ракетное училище», - добавил спикер.

В беседе с журналистами Минниханов отметил, как важно патриотическое воспитание молодежи. Этому направлению особое внимание уделяется в последние годы. Республика чествует ветеранов и оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО. О героях специальной военной операции преподаватели школ и вузов рассказывают учащимся.

«Я сам - военный и горжусь этим. Считаю, что через это нужно пройти. Сегодня мы благодарны нашим героям - участникам специальной военной операции. А молодежь будем готовить», - сказал Рифкат Минниханов.

В беседе с молодыми людьми президент Академии наук РТ заметил, что для реализации Майских Указов Президента России Владимира Путина стране нужны технологические решения и ученые. Поэтому очень важно, чтобы студенты «шли в науку».

Герой Российской Федерации, капитан, участник специальной военной операции России на Украине Расим Баксиков во время общения с журналистами заметил, что патриотическое воспитание начинается с семьи.

«Семья может положительно повлиять на патриотическое воспитание ребенка, а может вообще никак в этом не участвовать или даже этому препятствовать. Все начинается с семьи, в семье формируются основные взгляды на жизнь. Поэтому, в первую очередь, мы надеемся на пап и мам, а не только на преподавателей, историков и ветеранов боевых действий», - сказал он.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Баксиков добавил, что сам вырос без отца, его воспитала мама.

«Моя мама - патриот и она меня так воспитала», - сказал Герой России.

Поволжский демографический форум «Семья и патриотизм: ресурсы обеспечения прав человека в период СВО» организован в Год семьи, объявленный в 2024 году Владимиром Путиным. Его участники обсудили вопросы государственной политики в области сохранения и укрепления традиционных ценностей, правовой и социальной поддержки участников СВО и их семей. Форум прошел при поддержке Академии наук РТ, Уполномоченного по правам человека в РТ, филиала госфонда «Защитники Отечества» по РТ и Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции Минюста РФ.