«Все начинается с любви»: «Суварстроит» объявил о старте продаж в ЖК «Батталовский»

Старт продаж в новом ЖК «Батталовский» на территории «Волжских просторов» в Казани объявила компания «Суварстроит» в год своего 25-летия. Презентация проекта со зрелищной премьерой театра перформанс состоялась в Event Hall by TASIGO, на которой собрались представители строительной отрасли, банковской сферы, а также специалисты в сфере продаж недвижимости и журналисты.

«Мы заслужили репутацию надежной строительной компании и продолжаем делать то, что умеем лучше всего, — строить комфортное и качественное жилье. Сегодня мы презентуем новый проект, который реализуем совместно с банком ДОМ.РФ. Жилой комплекс «Батталовский» станет очередной жемчужиной компании «Суварстроит». «Батталовский» гарантирует надежную, качественную и комфортную жизнь», — сообщил гостям на презентации проекта генеральный директор «Суварстроит» Руслан Нурмухаметов.

На создание нового произведения — цикла из шести домов «Батталовский» компанию «Суварстроит» вдохновило наследие известных братьев Батталовых из Татарстана.

Первый том «шеститомника» рассказывает нам о любви, с которой начинается череда самых значимых событий в жизни каждого человека — создание семьи, рождение детей, покупка квартиры.

«Татарский писатель и поэт Салих Батталов, в честь которого назван проект, — уникальная личность. Он писал о любви, мире, жизни. Название жилого комплекса в его честь — это уже половина успеха», — заметил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев.

Спикер отметил креативный подход в работе компании «Суварстроит» и ее значимый вклад в общую копилку масштабного жилищного строительства в Татарстане.

«Татарстан — экономически развитый регион. Мы гордимся нашими застройщиками, среди которых особо выделяется компания «Суварстроит», которая десятилетиями реализует крупные жилищные проекты в казанской агломерации. В прошлом году Татарстан выполнил рекордный объем ввода жилья — 3,5 млн кв метров, и в этом есть доля заслуг компании «Суварстроит»», — подчеркнул Ильшат Гимаев.

Жилой комплекс «Батталовский» класса «комфорт+» расположен в экологически чистом и географически удобном Приволжском районе Казани и входит в состав микрорайона «Волжские просторы», который уже включает в себя комплексы «Отражение», «Палитра» и «Сказочный лес». Эта локация весьма востребована для покупки недвижимости благодаря развитой социальной инфраструктуре и удобной транспортной развязке. Из «Волжских простор» до центра Казани можно добраться всего за 15 минут, а до аэропорта — за 20 минут.

Как пояснил руководитель отдела по работе с партнерами «Суварстроит» Марсель Абдулхаев, на сегодняшний день к жилому комплексу ведут подъездные пути со стороны улицы Рауиса Гареева. Кроме того, вдоль жилого комплекса до ул. Братьев Батталовых будет продлена улица Уныш, которая станет четырёхполосной. Микрорайон активно развивается и отлично подходит для семей с детьми, ведь рядом есть две школы, два детских сада, крупные медицинские и торговые центры, остановки общественного транспорта.

«Мы уделяем большое внимание архитектуре, используем в работе только экологически чистые материалы, предлагаем клиентам предчистовую отделку. Наши планировки становятся более продуманными, чтобы клиенты подобрали именно ту, которая максимально откликается сердцу. Этот проект долгожданный и ожидаемый, на него есть существенный запрос. Все наши объекты вводятся вовремя, даже с опережением сроков», — заметила в беседе с журналистами руководитель отдела продаж компании «Суварстроит» Елизавета Хайруллина.

Комплекс будет состоять из шести секций переменной этажности — от 16 до 24 этажей и разделен на две части с отгороженными, безопасными дворами. Между домами появится уютный сквер для прогулок. В оформлении фасадов будут использоваться природные цвета, первые этажи будут выполнены в кирпичной кладке с подсветкой. Отличительные черты комплекса — открытые французские балконы, с которых открывается вид на пешеходный бульвар с зелеными пейзажами, рельефный фасад и панорамные угловые окна. В домах предусмотрен подземный паркинг на 264 места и зона для кладовых.

«Это очень удобно, когда ты можешь прямо из квартиры спуститься на лифте на парковку, чтобы сесть в машину», — заметил Руслан Нурмухаметов.

Площадь квартир в ЖК «Батталовский» варьируется от 21 до 78 кв. метров, а общая площадь всех 908 квартир составит более 39 тыс. кв. метров. Как отмечают специалисты, ценник за квадратный метр на этой локации максимально приемлемый и интересный. Здесь можно будет приобрести жилье по различным ипотечным программам, в том числе по системе «трейд-ин».

В новом ЖК предусмотрено все до мелочей, чтобы жители ощущали максимальный комфорт. Так, во входных группах на первом этаже расположат просторные колясочные и велопарковки, оборудуют общие санузлы с мойкой для питомцев после прогулок.

Директор корпоративного бизнеса Казанского регионального центра банка ДОМ.РФ Ирина Яшина заверила, что денег на строительство достаточно, необходимые резервы на случай удорожания строительных материалов заложены. Завершить реализацию проекта «Суварстроит» планирует во втором квартале 2026 года. В общей сложности в комфортных новостройках поселятся около 4,7 тыс. человек.

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Фото: Расиха Фасхутдинова