В Казани открылся образовательный центр, где будут готовить аграриев по 15 направлениям

Новый образовательный центр «ФосАгро» открылся сегодня в столице Татарстана на базе Казанского государственного аграрного университета. Он будет готовить специалистов по инновационной образовательной программе для сельского хозяйства по 15 направлениям.

«Записаны хорошие лекции практикующих специалистов — академиков, профессоров, людей, которые непосредственно занимаются сельским хозяйством. Эти лекции сегодня используются всеми аграрными вузами, чтобы научить студентов, как правильно и эффективно использовать удобрения, как правильно вести сельхозпроизводство. Нам важно обеспечить стабильность продовольственной безопасности и стабильный урожай, чтобы мы все меньше и меньше зависели от погодных условий», — сказал на открытии образовательного центра статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

Спикер отметил, что в Татарстане успешно развиваются сельское хозяйство и животноводство. Гость выразил уверенность, что ребята, которые здесь будут учиться, поспособствуют дальнейшему развитию отрасли.

Заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров напомнил, что руководством Татарстана уделяется значительное внимание развитию агарных вузов. На ремонт общежитий, развитие материально-технической базы учебных заведений выделяются серьезные средства.

«Самое важное — качественная подготовка студентов. У нас уже около 30 классов отремонтированы по самым современным требованиям. Благодаря таким классам наши студенты будут более качественно подготовлены», — заметил Зяббаров.

По его словам, на сегодняшний день самые востребованные в республике кадры — агрономы и врачи. И такие специалисты должны быть профессионалами своего дела.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в своём выступлении отметил, что всё начинается с подготовки профессиональных кадров. В республике этому направлению уделяется должное внимание, в вузах активно развиваются научные направления.

«Наука становится более прикладной, а продовольственная безопасность находится на первом месте», — сказал Рифкат Минниханов.

Он также подчеркнул, что аспиранты республики успешно реализуют стартапы. Порядка 13% разработок касаются агропромышленных вопросов.

Ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев сообщил, что университету, на базе которого открыт образовательный центр, более ста лет. А в здании по ул. Ферма-2, где находится центр, более 160 лет готовят земледельческие кадры. Сначала это была учебная ферма, потом училище, затем агрономический факультет.

«Сегодня мы ставим задачу по развитию сотрудничества университета в подготовке кадров с крупными компаниями в сфере АПК. Без этого качественно подготовить специалистов невозможно», — заметил он.

В заключение мероприятия ректору Казанского государственного аграрного университета был вручен символический ключ от образовательного центра.