«Все мы за эту позорную игру ответим вместе»: в чем причина вылета «Ак Барса» из плей-офф

«Ак Барс» уступил в четвертьфинальной серии «Востока» «Автомобилисту» (1:4) и вылетел из плей-офф

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дисциплина, блокированные броски, прессинг – главные факторы победы «Автомобилиста»

Перед началом первого раунда «Автомобилист» справедливо называли «лакомым кусочком» среди всех участников плей-офф от Восточной конференции. Так уж повелось, что на протяжении всего существования в КХЛ екатеринбуржцы лишь один раз в истории преодолевали первый раунд Кубка Гагарина.

Обладая огромным бюджетом и платя солидные деньги своим хоккеистам, «Автомобилист» прочно закрепил собой клеймо неудачника в плей-офф. И в текущем сезоне, даже на фоне откровенно посредственного «Ак Барса», коллектив Николая Заварухина все равно считался андердогом пары первого раунда.

Однако на деле полностью разбитым за пять матчей оказался именно казанский клуб. «Автомобилист» выиграл в серии все гостевые матчи и за пять встреч уступил лишь единожды – в Екатеринбурге, в четвертой игре (0:5). Да, подопечные Заварухина не показали какого-то выдающегося хоккея в течение всей серии. По скоростям, времени в атаке, темпу «Ак Барс» и «Автомобилист» расположились примерно на одном уровне.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Екатеринбуржцы сыграли не хуже казанского клуба и поэтому победили. Не лучше, а именно не хуже. «Ак Барс» допустил массу ошибок, позволив сопернику слишком многое в первых трех встречах серии. Бесчисленное количество ненужных удалений, слабое большинство, отсутствие должной дисциплины – все это в совокупности наложило отпечаток на поражения «Ак Барса».

«Автомобилист», напротив, сыграл по ходу серии очень сплоченно. В среднем, екатеринбуржцы за один матч блокировали не менее 25 бросков. Самоотверженность своих бойцов не раз отмечал главный тренер уральцев.

Умелый прессинг «Автомобилиста» в средней зоне принес «Ак Барсу» массу проблем атаке. У казанских хоккеистов регулярно возникали проблемы то с входом в зону, то с контролем шайбы, то с позиционной расстановкой у ворот соперника.

Екатеринбуржцам же удалось правильно надавить на слабые места казанцев и обезоружить их. Николай Заварухин переиграл в серии Зинэтулу Билялетдинова, в первую очередь, тактически.

«От себя и команды хочу извиниться перед болельщиками всего Татарстана »

По окончании пятого матча с «Автомобилистом» в раздевалке «Ак Барса» стояла гробовая тишина. Игроки опустошенно переодевались, не показывая никаких эмоций. Общее разочарование от итогового результата в серии наиболее красноречиво описал нападающий Артем Лукоянов.

«От себя и команды хочу извиниться перед болельщиками всего Татарстана, «Ак Барса». Каждый из нас виноват, тут нет определяющих людей. Все мы за эту позорную игру ответим все вместе. Негатив от людей будет оправдан, всё так и есть. Значит, нужно пережить. Будет тяжело внутри, но время лечит.

На следующий год будем сильнее, проживём. Без поражений не бывает побед, но самое тяжкое в этом моменте быть жителем Татарстана, местным. Когда ты всем сердцем в клубе, тяжело пережить такое. Клуб с таким именем не имеет права так играть и вылетать. За этот результат ответственность несём мы все вместе», – отметил Лукоянов.

Собравшиеся в праздничный вечер 8 марта болельщики на «Татнефть-Арене» явно ждали не такого выступления от любимой команды. И дело кроется даже не столько в проигрыше «Ак Барса», сколько в качестве хоккея.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сложно объяснить, например, первую пропущенную шайбу хозяев. Идет большинство «Ак Барса», у «Автомобилиста» случается одна из немногих контратак, которая сама по себе не опасна. Шайба от рук Алексея Бывальцева попадает к Тимуру Билялову. Голкипер казанцев ошибается в простой ситуации и отдает неточный пас на Вячеслава Войнова. Происходит обрез, при котором Бывальцев расстреливает вратаря «Ак Барса». В важнейшем противостоянии в серии казанцы на ровном месте привезли себе нелепый гол в большинстве.

«Не надо нам никакого большинства, меньшинства, дайте нам просто поиграть пять на пять», – с досадой сказал Артем Лукоянов после первого периода.

Безусловно, «Ак Барс» имел желание переломить серию с «Автомобилистом». В равнодушии казанских хоккеиcтов порицать нельзя. Но одной воли к победе для результата недостаточно, все должно подкрепляться действиями. Игроки Билялетдинова снова позволили уральцам сполна воспользоваться собственными ошибками. И вторая шайба Семена Кизимова – прямое тому подтверждение. В элементарной ситуации на «пятаке» защитники «Ак Барса» не сумели грамотно сориентироваться, оставив на свободном пространстве нападающего гостей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Постоянные удаления, грубые огрехи в обороне не позволяли казанцам претендовать на второй раунд. Не изменила положение и мастеровитая скамейка нападающих «Ак Барса». За три домашние игры звезды КХЛ во главе с Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым забросили всего две шайбы.

Думает ли об отставке Зинэтула Билялетдинов?

Ключевой вопрос, волнующий на данный момент болельщиков «Ак Барса»: «Уйдет ли Зинэтула Билялетдинов в отставку?». Для легендарного наставника казанской команды нынешний плей-офф получился одним из самых провальных за всю историю КХЛ. Последний громки вылет «Ак Барса» Билялетдинова в первом раунде случился в 2019 году – от омского «Авангарда» (0:4).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанцев предпочел развернуто не комментировать свою дальнейшую судьбу в команде. Публичной отставки Билялетдинова по собственному желанию не случилось.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Что мне думать об отставке? Дело не в этом. Для меня это, конечно, неприятно. Это происходит второй раз. Потому что в первый раз это было после чемпионства. В этот раз после финала. Я знаю определённые причины, почему так произошло в играх с «Авангардом» в 2019-м году. К сожалению, по-моему, и в этот раз это сыграло с нами злую шутку.

Конечно, мне неприятно. Как профессионалу, который многие годы работал. Я не люблю так проигрывать и не любил никогда. Но так получилось. Но видите – и ЦСКА вылетел в первом раунде, оба финалиста закончили. Это неприятно», – сказал главный тренер «Ак Барса».

Казанский клуб в ближайшее время планирует провести большую пресс-конференцию, на которой спикерами станут генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин и главный тренер Зинэтула Билялетдинов. Возможно, именно на ней станет известно о дальнейшей судьбе 68-летнего наставника команды.

Фото на анонсе: ak-bars.ru