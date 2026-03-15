«Все мы родом из детства»: открылась юбилейная выставка графики Хазиахметова и Туманова

Выставка графики «Все мы родом из детства» открылась в галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана. В двух залах экспонируются оригинальные иллюстрации Александра Туманова и Тавиля Хазиахметова, а также книжные издания, над оформлением которых они работали. Выставка – посвящение 90-летию со дня рождения двух казанских художников-сверстников.

«В нашем искусстве они представляют две противоположные линии. Александр Туманов – это линия интернациональная, воплощение лучших достижений русского и мирового графического искусства, это широчайшая художественная эрудиция, это обращение и к эпохе Возрождения, и к Средневековью, и к современности, и к русской, и к восточной культуре. Тавиль Хазиахметов – художник, который всецело посвятил себя национальной теме, работал в национальной книге, иллюстрировал произведения татарских писателей и искал в своем творчестве выражение национального духа», – рассказала журналистам куратор выставки, кандидат искусствоведения Ольга Улемнова.

Сделать акцент юбилейной выставки именно на детской теме предложила еще один ее куратор Светлана Новикова: во-первых, оба художника особенно активно работали в этом направлении, а во-вторых, чтобы представить их наследие в полном объеме, необходимо значительно больше пространства.

«Название выставки «Все мы родом из детства» – цитата слов Экзюпери [из «Маленького принца» – прим. Т-и]. Старшему поколению многие из представленных книг и иллюстраций будут знакомы. Восхищает качество художественной культуры обоих художников, удивительное владение разнообразными графическими техниками. Тонкость, изящество их рисунков порой пропадало в книжных изданиях, потому что полиграфия того времени была не такой качественной, как сейчас», – отметила Улемнова.

Народный художник Татарстана, автор флага республики Тавиль Хазиахметов иллюстрировал издания классиков и современников татарской литературы – от средневековой поэзии Кул Гали до советских авторов Шауката Галиева, Розы Хафизовой и т.д. Александр Туманов, мастер офорта и торцовой ксилографии, отец создателя движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрия Туманова, оформлял книги с европейской и русской литературой – сказки Андерсена, Шарля Перро, Александра Пушкина, произведения Корнея Чуковского, но и тексты татарской литературы – Хасана Туфана, Аделя Кутуя, Абдуллы Алиша.

«Интерпретации Александра Туманова отличаются тонким прочтением этих произведений, особым лиризмом. Он любил экспериментировать с техниками. Тонкости техники нередко при печати пропадают, поэтому мы и показываем и сами иллюстрации, и сами книжки, чтобы посетители могли сравнить их. На оригиналах иллюстраций больше всяких «вкусностей», что называется, тонкостей», – пояснила Ольга Улемнова.

Так, для иллюстраций сборника стихов Анатолия Блинова «Петушиная заря» 1974 года Александр Туманов выбрал аппликацию. Среди экспонатов представлены только исходные авторские листы с несколькими аппликациями к этому изданию, самой книги в библиотеке имени Лобачевского КФУ, соорганизаторе выставки, не нашлось.

«Аппликация – тоже техника оригинальная, авторская, у нее тоже есть свои выразительные средства, особенности. Это обобщенные, более лаконичные формы, интересная градация в цвете, объемность. Аппликация тиражировались фотомеханическим воспроизведением и печаталась типографским способом в книге. Печать была цветной, для этого он и использовал цветные бумаги», – сказала Улемнова.

На противоположной стене зала на одном из черно-белых графических листов Александра Туманова портрет восьмилетнего мальчишки – сына Димы.

Всего посетители смогут увидеть около 90 графических произведений Тавиля Хазиахметова и Александра Туманова, совершив своего рода путешествие по двум основным художественным тенденциям книжного искусства Татарстана 1960-1980-х годов.

«Самыми удивительными для меня были мусорные ведра, куда отец выбрасывал свои эскизы. Это были какие-то бочки от стиральной машины, которые мы церемониально сжигали во дворе. Я иногда доставал эти эскизы, рассматривал и не мог понять, почему они должны исчезнуть. Но сохранить их было невозможно в таком количестве. И для меня удивительно при этом, насколько много сохранилось. Когда речь заходила о создании картотеки, сам отец всегда отговаривался, что следующие поколения разберутся», – поделился на вернисаже воспоминаниями о Тавиле Хазиахметове его сын, график Нияз Хазиахметов.

Посетить выставку «Все мы родом из детства» можно будет до 3 мая.