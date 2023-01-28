«Все мужчины радостно вздохнули»: в Казани наградили победительниц «Мисс Татарстан-2023»

В Казани завершился юбилейный, 25-й финал конкурса «Мисс Татарстан-2023». В этом году мероприятие прошло на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо», а количество финалисток выросло с 30 до 50. Какие еще сюрпризы подготовили организаторы и кто стал главной красавицей республики – в репортаже «Татар-информа».

Наверное, самой главной особенностью конкурса в этом году стало участие в нем двадцати красавиц из других регионов, которые боролись за титул «Мисс Beauty Fest». Благодаря этому в финал прошли не 30 участниц, как это обычно бывает, а 50.

«Цель, которой я хочу добиться, в том, чтобы конкурс не был сиюминутным праздником и чтобы с подиума девушки шли в жизнь и несли идеалы красоты», — заметила президент организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова.

Перед знакомством с финалистками гостям конкурса приготовили еще один сюрприз — дефиле победительниц конкурса всех годов с момента его основания.

«Мне кажется, что если этих девушек, которые 20 лет назад победили, поставить сейчас среди финалисток, то они составят им достойную конкуренцию», – заявил экс-депутат Госдумы РФ Марат Бариев.

Как и всегда, костюмы участниц были выполнены в единой стилистике. В этом году ключевым моментом дизайна одежды конкурсанток было выбрано заходящее солнце. Над костюмами трудилась Екатерина Тонюшкина.

Так, на первом выходе девушки нарядились в перламутровые платья преимущественно синих тонов с подкрашенными в золотистый цвет полосами. На этом этапе каждая из финалисток рассказала о себе: из какого она города, сколько ей лет, на кого учится или кем работает и почему решила поучаствовать в конкурсе.

Вторым этапом традиционно стало дефиле в купальниках. «Все мужчины радостно вздохнули», - отметил ведущий конкурса. Тематика заходящего солнца сохранилась и здесь, но если в первом туре всё было индивидуально, то здесь полноценная картинка сложилась лишь после выхода всех участниц на сцену.

В этом году жюри оказалось еще сложнее выбирать десятку суперфиналисток, ведь несмотря на большее число участниц, количество мест в суперфинале осталось неизменным.

Третьим этапом стал конкурс «Давайте поговорим», в котором каждой из девушек достался каверзный вопрос. Особенность этого этапа заключается в постоянных шутках, комментариях и подколках от ведущих, которые отвлекают участниц.

Этот этап конкурса стал заключительным в программе финала. Жюри предстояло выбрать «Мисс Татарстан» и «Мисс Казань» этого года, а также победительницу новой номинации — «Мисс Beauty Fest».

Корону главной красавицы республики 2023 года забрала уроженка Казани Ралина Пронина. Наградили победительницу депутат Госдумы РФ 8-го созыва Татьяна Ларионова и победительница прошлого года Анна Атаманова.

«Мы с вами побывали сегодня не просто на конкурсе красоты. Все наши участницы проявили себя как очень креативные, яркие и просто потрясающие наши красавицы - ума палата, столько желаний и такие мечты», – сказала Ларионова перед вручением главного титула конкурса.

Титул «Мисс Казань» получила родившаяся в этом городе Екатерина Морозова, а победительницей в номинации «Мисс Beauty Fest» стала уроженка Ростова-на-Дону Дарья Федорова.

«Наш конкурс прошел первую четверть века, и мы готовы двигаться дальше», — подытожила Изольда Сахарова.

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»