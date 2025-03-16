«Все моменты у наших ворот возникали после стандартов». Рахимов об игре с «Пари НН»

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился комментариями после матча с «Пари НН» (1:0).

По словам наставника, моменты у ворот казанцев возникали после стандартных положений.

«Первый тайм нужно делить на два. Посмотрите на изменения в составе – они никогда не играли вместе. Надо отдать должное ребятам, потому что все моменты у наших ворот возникали после стандартов. Потом мы перестроились и стало нормально», – сказал тренер.

Также Рахимов рассказал, почему решил выпустить Никиту Васильева и Олега Иванова с первых минут в матче.

«Эта мысль пришла позавчера. Не из тренировочного процесса. И Васильеву требовалось перекрывать зоны подключений. У Никиты есть креатив и интеллект, но было понятно, что сложно будет вести борьбу. Важно, что сыграл Ходжа. По Ходже мы приняли решение в день игры», – объяснил наставник.

Тренер подытожил, указав, что Васильев пока не может навязывать борьбу в центре поля из-за нехватки опыта.

«В этой зоне нам нужен был игрок, который будет навязывать борьбу. Который будет более грамотно играть в этой ситуации. У Никиты нет еще этого опыта. Зачастую, что происходило, у них оставалась борьба один в один. Он должен был перекрывать, но не выигрывал», – сказал Рахимов.

В следующем матче «Рубин» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.