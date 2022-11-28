Все молодежные мероприятия и программы в РТ будут размещены на единой платформе

В марте 2023 года запланирован запуск пилотной версии проекта АИС «Молодежь Татарстана», где будет размещена информация о всех мероприятиях и программах республики, предназначенных для молодых людей. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Планируем, что все мероприятия, охватывающие аудиторию от школьников до молодых семей, будут интегрированы на одном ресурсе и высвечиваться на „Госуслугах“. Там будет отдельный интерфейс для молодых людей. Там же они смогут подать документы на конкурсы и гранты. Это очень серьезная платформа, у нас на нее большие планы», — заявила собеседница агентства.

По словам замминистра, пилот платформы будет запущен в марте будущего года. Затем ее создатели будут исследовать отклик молодежи. Аналогичный сервис работает на федеральном уровне — это АИС «Молодежь России».

В свою очередь региональная платформа также станет частью государственной информационной системы Республики Татарстан.