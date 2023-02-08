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Строительство
8 февраля 2023  12:24
Александр Хевронин

Все многоквартирные дома в Татарстане строятся с использованием эскроу-счетов

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В Татарстане строительство многоквартирных домов на 100% осуществляется с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщила заместитель руководителя аналитического центра Дом.РФ Екатерина Власова.

«В Поволжье 93% всего многоквартирного жилья строится с применением эскроу-счетов – на 3% больше, чем по РФ. При этом в некоторых регионах: Республике Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Чувашской республики и Оренбургской области – проникновение эскроу составляет уже 100%», – заявила Власова.

Из материалов презентации следует, что сейчас в Татарстане строится свыше 2,2 млн квадратных метров жилья в 18 населенных пунктах республики. Причем почти 30% из них приходится на трех крупнейших застройщиков республики.

#многоквартирные дома #Татарстан #эскроу-счета
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