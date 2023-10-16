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Руc Тат
Общество 16 октября 2023 08:40

Все многоквартирные дома и социальные объекты Казани подключены к теплу

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Ко всем многоквартирным домам и социальным объектам столицы Татарстана осуществлен пуск тепла. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«На сегодняшней день пуск тепла осуществлен во все 5523 многоквартирных дома Казани и во все 852 объекта социальной сферы города», — проинформировал докладчик.

Гиниятуллин также отметил, что с начала отопительного периода на горячую линию Комитета ЖКХ по вопросам пуска тепла поступило 700 заявок. Кроме того, еще более 13,6 тыс. заявок обработала система «Открытая Казань».

#пуск тепла #отопление
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