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Новости Татарстана и Казани
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Все многоквартирные дома и социальные объекты Казани подключены к теплу
Ко всем многоквартирным домам и социальным объектам столицы Татарстана осуществлен пуск тепла. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
«На сегодняшней день пуск тепла осуществлен во все 5523 многоквартирных дома Казани и во все 852 объекта социальной сферы города», — проинформировал докладчик.
Гиниятуллин также отметил, что с начала отопительного периода на горячую линию Комитета ЖКХ по вопросам пуска тепла поступило 700 заявок. Кроме того, еще более 13,6 тыс. заявок обработала система «Открытая Казань».
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