Все матчи шестого тура Первой лиги состоятся в один день

Все матчи шестого тура Первой лиги состоятся в воскресенье, 21 августа.

Так, программу тура откроет волжское дерби в Ульяновске, где казанский «Рубин» сыграет с местной «Волгой». Начало игры – в 12.45 по московскому времени.

В 17.00 в дело вступит лидер чемпионата, челнинский «КАМАЗ», который на своем поле примет тольяттинский «Акрон».

Спустя час, в 18.00 нижнекамский «Нефтехимик» встретится с «Велесом» из Москвы.

Полное расписание матчей тура:

12.45 / «Волга» – «Рубин»

13.00 / «Енисей» – Шинник»

16.00 / «Уфа» – «Волгарь»

17.00 / «КАМАЗ» – «Акрон»

18.00 / «Нефтехимик» – «Велес»

18.00 / «Балтика» – «Краснодар-2»

19.00 / «Динамо» – «СКА-Хабаровск»

20.00 / «Кубань» – «Алания»

21.00 / «Родина» – «Арсенал»

Напомним, после пяти туров «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 8 баллами идет на 4-м месте в турнирной таблице Первой лиги.