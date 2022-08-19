Все матчи шестого тура Первой лиги состоятся в один день
Все матчи шестого тура Первой лиги состоятся в воскресенье, 21 августа.
Так, программу тура откроет волжское дерби в Ульяновске, где казанский «Рубин» сыграет с местной «Волгой». Начало игры – в 12.45 по московскому времени.
В 17.00 в дело вступит лидер чемпионата, челнинский «КАМАЗ», который на своем поле примет тольяттинский «Акрон».
Спустя час, в 18.00 нижнекамский «Нефтехимик» встретится с «Велесом» из Москвы.
Полное расписание матчей тура:
12.45 / «Волга» – «Рубин»
13.00 / «Енисей» – Шинник»
16.00 / «Уфа» – «Волгарь»
17.00 / «КАМАЗ» – «Акрон»
18.00 / «Нефтехимик» – «Велес»
18.00 / «Балтика» – «Краснодар-2»
19.00 / «Динамо» – «СКА-Хабаровск»
20.00 / «Кубань» – «Алания»
21.00 / «Родина» – «Арсенал»
Напомним, после пяти туров «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 8 баллами идет на 4-м месте в турнирной таблице Первой лиги.