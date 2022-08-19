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Спорт
19 августа 2022  18:00

Все матчи шестого тура Первой лиги состоятся в один день

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Все матчи шестого тура Первой лиги состоятся в воскресенье, 21 августа. 

Так, программу тура откроет волжское дерби в Ульяновске, где казанский «Рубин» сыграет с местной «Волгой». Начало игры – в 12.45 по московскому времени. 

В 17.00 в дело вступит лидер чемпионата, челнинский «КАМАЗ», который на своем поле примет тольяттинский «Акрон». 

Спустя час, в 18.00 нижнекамский «Нефтехимик» встретится с «Велесом» из Москвы.

Полное расписание матчей тура:

12.45 / «Волга» – «Рубин» 
13.00 / «Енисей» – Шинник»
16.00 / «Уфа» – «Волгарь»
17.00 / «КАМАЗ» – «Акрон»
18.00 / «Нефтехимик» – «Велес»
18.00 / «Балтика» – «Краснодар-2»
19.00 / «Динамо» – «СКА-Хабаровск»
20.00 / «Кубань» – «Алания»
21.00 / «Родина» – «Арсенал»

Напомним, после пяти туров «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 8 баллами идет на 4-м месте в турнирной таблице Первой лиги. 

#футбол #первая лига
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