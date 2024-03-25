Все ледовые переправы в Татарстане закрыты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане закрыли последнюю ледовую переправу, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 8 утра прекратила работу переправа в Елабужском районе через реку Каму по маршруту Покровское – Красный ключ.

Ранее мы сообщали, что 24 марта работу из-за потепления прекратила переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые.