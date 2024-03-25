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Все ледовые переправы в Татарстане закрыты
В Татарстане закрыли последнюю ледовую переправу, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня в 8 утра прекратила работу переправа в Елабужском районе через реку Каму по маршруту Покровское – Красный ключ.
Ранее мы сообщали, что 24 марта работу из-за потепления прекратила переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые.
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