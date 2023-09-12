«Все, кто там, герои»: доброволец из РТ после тяжелого ранения вернулся в зону СВО

Доброволец из Высокогорского района Татарстана, служащий в зоне специальной военной операции, приехал в двухнедельный отпуск. Свое имя он попросил не оглашать и не показывать лицо.

Он получил тяжелое ранение и мог быть комиссован, однако отказался от военно-врачебной комиссии, чтобы дальше защищать Родину.

Герою с позывным Кельт 45 лет. Он родился и вырос в Высокогорском районе. После окончания школы поступил в КХТИ на факультет «Технология неорганических веществ», а с третьего курса ушел в армию на два года. Службу проходил в Казани, во внутренних войсках, затем заключил контракт на год. Несколько раз ездил в командировку в Чечню.

После контракта он работал в разных местах. Потом, когда началась мобилизация в период специальной военной операции, Кельт сам пошел в военкомат. «Я — русский! Как я могу не пойти?» — задается он вопросом.

В зону специальной военной операции мужчину отправили за пару дней до Нового года. Через некоторое время получил многооскольчатый перелом пяточной кости со смещением осколков и попал в больницу. После операции реабилитация была достаточно долгой. Кельт мог быть комиссован, но отказался от военно-врачебной комиссии.

«Мне предлагали остаться, но я решил обратно к своим ребятам. Мне стыдно будет», — признается он.

Как рассказывает боец, в первые дни не совсем было понятно, что происходит. Осознание приходит потом, когда уже сталкиваешься с критической ситуацией.

По его словам, чувство страха помогает бойцам действовать на адреналине. Когда попадаешь в боевую зону, жизненные приоритеты в голове сразу расставляются иначе. Хочется как можно чаще звонить близким и друзьям, когда появляется возможность.

С обеспечением в подразделении, где находится Кельт, все хорошо. Говорит, всего хватает. И детские письма все доходят и хранятся. Что касается диванных критиков, мужчина считает, что самое простое — это только говорить и ничего не делать.

«Вот вы сходите туда, прежде чем критиковать. Хорошо дома сидеть. А они сидят вот так, перед телевизором, а я там. Если ты не трус и не убежал, то уже патриот и герой считается. А совесть как у них, если он смылся, своих бросил, как этого человека назвать? Все, кто там, все бойцы, все герои», — убежден он.

У бойца самая большая гордость — это его дочь. Мужчина со слезами на глазах рассказывает, как она сдала ЕГЭ на более чем 95 баллов, окончила гимназию на золотую медаль и поступила в один из самых престижных вузов России.

«Вот люди ходят, живут мирно, с детьми спокойно могут гулять. Так непривычно вот это уже стало видеть. Как там и как здесь. Эмоции совсем другие. Это не объяснить», — поделился размышлениями боец.