Пациенты с гриппом, которые сейчас лежат в больницах, не были привиты. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов.

«На сегодня по республике с гриппом госпитализированы 152 человека, в том числе 39 детей. Они находятся в основном в инфекционных больницах Казани и Набережных Челнов, либо в инфекционных отделениях стационаров. Состояние у них средней и тяжелой степени, так как в легком состоянии мы не госпитализируем. Угрожающих жизни состояний нет. Больных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, нет. Что самое главное – все они не привиты против гриппа», – рассказал Лопушов.

Он также добавил, что чаще всего среди больных гриппом, которых пришлось госпитализировать, оказываются взрослые старше 60 лет и дети младше пяти лет, непривитые от гриппа и имеющие хронические заболевания.