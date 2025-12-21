«Все, кроме первого». Тарасова оценила шансы Гуменника на Олимпиаде 2026

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Легендарный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала триумф Петра Гуменника на чемпионате России-2026 и дала прогноз на его выступление на предстоящих Олимпийских играх.

По мнению эксперта, фигурист находится в превосходной форме. Его победа в Санкт-Петербурге с результатом 304,95 балла выглядела убедительно, а допущенная в конце программы незначительная помарка, по словам Тарасовой, «в принципе и не ошибка».

Однако, оценивая олимпийские перспективы, Тарасова была сдержанна. Она отметила, что на сегодняшний день доминирующие позиции в мужском одиночном катании занимает Илья Малинин, и конкурировать с ним другим спортсменам крайне сложно.

«Сегодня с Ильей Малининым никто не может сравниться, — заявила Тарасова. — Так что Петя мог бы бороться за все остальные места, кроме первого». Таким образом, по оценке специалиста, Гуменник способен претендовать на олимпийский подиум, но борьба за высшую награду будет исключительно тяжёлой.