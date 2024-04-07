«Все как дома, даже баня и спортзал есть»: как живут татарстанские бойцы в зоне СВО

«Жилой блиндаж для нескольких человек можно выкопать за пару недель»

В зоне специальной военной операции российские бойцы нередко проводят в блиндажах по несколько месяцев, встречают и провожают целые сезоны, своими силами обустраивают в полевых условиях быт.

Подземные фортификации становятся для них вторым домом, поэтому военнослужащие сообща трудятся, чтобы в самодельных постройках было уютно и тепло.

Мы побывали в месте, где татарстанские бойцы проводят все свое свободное время. Военнослужащий с позывным Фантом проводил нас в отдельное укрытие, где несколько солдат, орудуя лопатами, формируют грунтовые стены.

«В данный момент мы строим для себя блиндаж, в котором будем жить. Здесь будет оборудована спальная зона, будет установлена печь. Мы также организуем зону отдыха, поставим стол, чтобы пить чай, поставим шкаф для вещей», – рассказал Фантом.

Он объяснил, что построить блиндаж – задача не из простых. Сооружение возведено в твердой глинистой почве, которую без специальной техники довольно сложно обрабатывать.

«Если озадачить копанием большое количество людей, то такой блиндаж можно выкопать недели за две. Нужно ведь еще пилить и тащить накаты, организовывать внутреннюю отделку. Если все делать хорошо, делать для себя, это все займет немало времени», – подытожил Фантом.

Фото: © Равиль Мукменов

«Условия жизни здесь максимально приближены к домашним»

Затем мы оказались в уже готовом помещении, настолько обжитом, что внешне принадлежность к блиндажу в нем выдавало разве что отсутствие окон. На полу постелен ковер, в раздевалке аккуратными рядами организованы вешалки с военной формой, возле печки – светлая кухонька с холодильником, дверной стеклопакет на входе.

«Посмотрите, насколько ребята любят свой дом, даже ковры постелили. У нас уже есть опыт жизни в поле. Сначала не было ни света, ни воды, теперь есть все. Условия жизни тут приближены к домашним», – с гордостью поведал военнослужащий с позывным Якты.

За просторным столом, где легко умещаются сразу пять человек, военнослужащие обедают и пьют чай с традиционными татарскими сладостями, в том числе с чак-чаком. В блиндаже действительно уютно, точно в небольшом деревенском домике.

Фото: © Равиль Мукменов

По лабиринтам укрытия мы проследовали за Якты в узкое, хорошо освещенное помещение, где один из военнослужащих топил встроенную в стену печь, используя дрова из тут же сооруженной поленницы.

«Это наша подземная баня. Сюда сразу ходят по два-три человека, чтобы всем было удобно размещаться. В предбаннике они переодеваются, отдыхают после процедур, пьют чай. Чай после бани для татар – нечто святое», – смеется Якты.

Обшитая по всему периметру деревом баня оказалась очень просторной, с большой печкой, широкой деревянной полкой, зеркалом и зоной, где хранятся тазы, ведра и гигиенические принадлежности.

«Мы этой баней особенно гордимся. На ее строительство ушло около шести дней. Тяжелее всего найти было банные камни. А веники с собой в основном привозят отпускники. Берут около 15 штук, и мы их распределяем потом на весь взвод», – рассказал Якты.

Фото: © Равиль Мукменов

Спортзал со штангой из трубы и грустные стихи о доме

Затем мы прибыли в помещение, напоминающее просторный гараж. Это не подземное сооружение с кирпичными стенами и окнами. Якты рассказал, что это импровизированный спортзал.

«Чтобы поддерживать себя в форме, ребята организовали спортзал. Собрали все из того, что смогли найти, сами мастерили и занимались сваркой. Вот сделали полноценную штангу. Вместо блинов, как это принято в мужских гаражах, у нас колеса», – улыбается Якты.

Фото: © Равиль Мукменов

Колеса на металлической трубе жестко зафиксированы стальными кольцами, чтобы не свалились. На полу вблизи скамейки лежат гири на 24 и 16 килограммов, а рядом военнослужащие повесили грушу для отработки навыков ближнего боя.

«Здесь они выплескивают негативные эмоции. Накипело, наболело – есть груша, которую можно колотить», – рассмеялся наш проводник.

Снаружи нас встретил очаровательный рыжий щенок лабрадора. Якты, усмехнувшись, сказал – это их будущий кинолог.

«Я его месяца полтора назад подобрал. Неподалеку на берегу погибла его мать, а щенки остались. Собачек разобрали быстро, вот и мне один достался. Зовут его Гектор», – рассказал боец и взял обрадованную его появлением собачку на руки.

Фото: © Равиль Мукменов

Гектор сидит на цепи недалеко от еще одного блиндажа, в котором и живет Якты. На столе лежал аппетитный тортик, и Якты рассказал, что принесли его соседи в знак благодарности за помощь, которую военнослужащие периодически оказывают друг другу. На стуле подле стола сидел полосатый серый кот.

«Это мой друг и также охранник дома, когда меня тут нет. Зовут его Локки. Он тут главный охотник на мышей и крыс. Мне достался очень хороший крысолов, грызуны тут встречаются нередко», – объяснил Якты.

Боец из Татарстана показал нам ежедневник, в который он в свободное время и когда есть настроение записывает стихи собственного сочинения. Якты признался, что в основном это грустные стихи о пережитом или о том, как тоскует душа солдата по дому.

«Ночью в поле стоят солдаты в карауле. Они охраняют сон братьев, что уснули. Охраняют сон, кто дома, тех, кто сынов своих проводили. Как жаль же тех, кто навек уснули. Души их, скворцы, упорхнули, в вечность они шагнули, 9 мая мы их помянули. За нас с вами жизни свои отдали. На алтарь Победы имена их наносили. Мы знаем… мы там были, как в ночь они уходили…» – прочел Якты.